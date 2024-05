Inštitút: Priemysel uzavrel prvý štvrťrok v červených číslach

Bratislava 13. mája (TASR) - Reálne tržby priemyslu v marci medziročne klesli až o 11,4 %. Priemysel sa tak nedotiahol na úrovne z predchádzajúceho roka už piaty mesiac v rade. Za výrazný pokles bol zodpovedný najmä automobilový priemysel, ktorého reálne tržby medziročne klesli až o 20,9 %. Uviedol to v analýze Inštitút finančnej politiky.



Spomalenie automobiliek podľa analytikov IFP naznačovali už čísla o vývoze a priemyselnej produkcii. "Marcové čísla v sebe skrývajú aj efekt Veľkej noci, ktorá pripadla v tomto roku na marec a predpokladáme, že po očistení o tento efekt by bol pokles tržieb miernejší. Nádej na lepší vývoj automobilového priemyslu v nasledujúcich mesiacoch dodávajú vyjadrenia Zväzu automobilového priemyslu, ktorý očakáva, že v tomto roku prekonajú historické maximum vo vyrobených automobiloch," podčiarkli.



Zaostávanie v stavebníctve pokračovalo podľa analýzy aj v marci. Reálne tržby odvetvia stavebníctva boli oproti minulému roku nižšie o 11,5 %. Negatívny vývoj vidieť aj na medzimesačnej dynamike, kedy stavebníctvo kleslo tiež výrazne, až o 6,3 % (sezónne očistenie IFP). Zlepšujúca sa nálada stavbárov od začiatku roka spolu s pokračujúcim náborom zamestnancov v tomto sektore však vysiela skôr pozitívne signály pre budúci vývoj.



Zamestnanosť v marci podľa IFP rástla najviac za uplynulých 15 mesiacov. Medziročne vzniklo vyše 6000 pracovných miest. "V medzimesačnom porovnaní však sledujeme len mierny rast. Najrýchlejšie sa pracovné miesta tvorili v stavebníctve, ktoré tak nadviazalo na úspešný minulý rok," poznamenali analytici IFP.



Naopak, zamestnanosť v priemysle sa podľa inštitútu aj naďalej prepadáva. "V marci bol zaznamenaný najvyšší pokles zamestnanosti v tomto sektore za takmer tri roky. Prvý kvartál pravdepodobne skončí v prípade zamestnanosti v súlade s očakávaním v miernom mínuse. Predpokladáme, že úvodný kvartál roka negatívne ovplyvnili pokračujúce zvýšené odchody do predčasného dôchodku. Pokles zamestnancov by však aj naďalej mal tlmiť pokračujúci nárast cudzincov, ale aj živnostníkov," doplnili analytici.



Dodali, že mzdy vo vybraných odvetviach súkromného sektora pokračovali v dynamickom raste. Dvojciferné rasty miezd si pripísali priemysel, maloobchod, ale aj sektor reštaurácií a ubytovania. Reálne si zamestnanci v súkromnom sektore polepšili o 3 %. Mzdové vyjednávania reflektujú minuloročnú dvojcifernú infláciu, ale aj rekordný nedostatok zamestnancov, ktorý hlásia stavbári aj priemyselníci. Celkové mzdy vo vybraných odvetviach sa v prvých troch mesiacoch tohto roka zvýšili o 8,8 %. "Mzdy v súkromnom sektore v úvodnom kvartáli tak mierne predbehli naše predpoklady, ktoré počítali s rastom 8,1 %," dodal IFP.