Inštitút rizík: Rastie chudoba a zvýšilo sa aj zadlženie Slovákov

Bratislava 27. decembra (TASR) – Výška verejného dlhu v prepočte na obyvateľa sa počas posledných rokov zvýšila na očakávaných približne 12.200 eur v roku 2022 z 8415 eur v roku 2020. Upozornil na to Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík a alternatív (IVRA), podľa ktorého do konca budúceho roka vzrastie verejný dlh v prepočte na osobu až na 13.712 eur.



"Zvýšila sa nám zadlženosť Slovákov v rámci verejného dlhu raketovo v období od začiatku roka 2020 do konca tohto roka 2022 na jedného Slováka o 3800 eur. Je obrovským problémom, že vláda zadlžuje Slovákov na spotrebu, nie na investície," uviedol Martin Halás z IVRA. Do zadlžovania v rámci verejného dlhu sú započítaní všetci obyvatelia Slovenska vrátane seniorov, zdravotne postihnutých či detí.



Halás zdôraznil, že Slovensku zároveň rastú aj splátky úrokov štátneho dlhu. Priblížil, že tie si podľa odhadov vyžiadajú navyše 500 miliónov až jednu miliardu eur každý rok. "Situácia je vážna, nová vláda bude musieť prísť s konsolidáciou verejných financií, prioritizáciou výdavkov, rušením niektorých opatrení, ako napríklad daňový bonus, ale najmä s daňovo-odvodovou reformou, ktorá nebude napríklad brať peniaze samosprávam," dodal Halás. Dodal, že Slovensko má zároveň zlý tzv. daňový mix, ktorý viac zdaňuje ekonomickú aktivitu ako rentu a negatívne externality. Tento fakt nám vyčítajú dlhodobo EÚ, MMF, OECD aj Svetová banka.



Problémom je zároveň aj stále vyššie zadlženie slovenských domácností. Priemerný obyvateľ Slovenska má ako jediný v regióne strednej a východnej Európy viac dlhov ako čistých finančných aktív. Zadlženosť slovenských domácností bola podľa Halása zlá už pred krízou a extrémne zdražovanie ju ešte viac zhoršilo.