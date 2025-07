Inštitút: Slovensku poklesne colná sadzba do USA

Bratislava 29. júla (TASR) - To, že sa Európskej únii (EÚ) podarilo dosiahnuť obchodnú dohodu s USA, ktorá určuje plošnú výšku ciel na úrovni 15 %, je pre Slovensko dobrá správa. Efektívna colná sadzba totiž v porovnaní so súčasným stavom výrazne poklesne, napriek tomu však ostane jednou s najvyšších v Únii. Upozornil na to v utorok Inštitút finančnej politiky (IFP).



„Sme jedinou krajinou EÚ, ktorej efektívna colná sadzba oproti súčasnosti výrazne poklesne, a to až o 6,6 percentuálneho bodu. Dôvodom je upustenie od špeciálnej sadzby pre automobily, ktoré tvoria drvivú väčšinu našich exportov do USA. Napriek tomu zostáva efektívna colná sadzba na Slovensku štvrtá najvyššia v EÚ, predovšetkým v dôsledku vysokej sadzby na oceľ a hliník,“ priblížil inštitút.



Na druhej strane, nová dohoda znamená podľa odborníkov pre väčšinu krajín EÚ zhoršenie situácie. To by malo platiť obzvlášť pre našich blízkych obchodných partnerov Česko a Poľsko, ako aj krajiny Balkánu. Miernemu zvýšeniu efektívnej sadzby sa podľa inštitútu nevyhnú ani najväčšie ekonomiky EÚ. Priame riziká pre slovenské hospodárstvo vyplývajúce zo zníženia nášho vývozu do USA tak klesajú. Prípadné negatívne dosahy zo spomalenia ekonomík našich zahraničných partnerov však zostávajú na stole, doplnili odborníci.