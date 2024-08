Inštitút sociálnej demokracie žiada o audit RRZ

Bratislava 15. augusta (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) ako verejná inštitúcia, ktorá hovorí o šetrení a konsolidácii, by mala ísť v tejto oblasti sama príkladom. Je o tom presvedčený Inštitút sociálnej demokracie (ISD), personálne prepojený so stranou Hlas-SD, ktorý vidí v hospodárení rady priestor na úspory. Požiadal preto listom vedúceho úradu vlády aj ministra financií o vykonanie auditu RRZ. Rozpočtová rada v reakcii zdôraznila, že poskytuje detailné informácie o svojom hospodárení, ktoré sú aj verejne dostupné.



"V rámci legislatívy, ktorá určuje kompetencie a rozsah činností sa v súvislosti s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť tento rok menili skutočnosti, ktoré vytvorili podľa ISD dostatočný priestor na úspory tejto verejnej inštitúcie," konštatoval predseda správnej rady inštitútu Martin Halás.



Zároveň poukázal na to, že predseda RRZ Ján Tóth mal podľa verejne dostupných informácií v roku 2022 mesačnú mzdu vyššiu ako prezidentka alebo predseda vlády. "Už minulý rok 2023 bola snaha sprístupniť verejnosti príjmy funkcionárov RRZ, samotná rada však odmietla uviesť, aké mzdy, odmeny a iné funkčné požitky má samotné vedenie či členovia Kancelárie RRZ," dodal Halás.



"Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ), rovnako ako iný subjekt verejnej správy, poskytuje všetky detailné informácie o svojom hospodárení ministerstvu financií. Informácie sú zároveň verejne dostupné na stránke RRZ (schválený rozpočet) alebo na stránke www.rozpocet.sk (údaje zverejňované ministerstvom financií)," uviedla v reakcii rozpočtová rada.



Pripomenula, že limit výdavkov KRRZ podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti schvaľuje Národná banka Slovenska (NBS). Kľúčovým dôvodom je zabezpečenie nezávislosti fungovania rady od vládnej moci. V tej súvislosti sa zohľadňujú aj zmeny v legislatívnych povinnostiach RRZ.



"Informácie o odmenách členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sú v zmysle zákona každoročne povinne uvádzane v oznámeniach verejných funkcionárov a po ich kontrole ich zverejňuje Národná rada SR na svojej internetovej stránke, ide teda o verejne dostupnú informáciu," dodala RRZ.