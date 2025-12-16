< sekcia Ekonomika
Inštitút: Strata trhov v USA a v Číne ohrozuje naše automobilky
Po zavedení vysokých ciel zo strany USA na dovoz tovarov zo sveta vrátane EÚ patrilo Slovensko, ktorého vývoz do USA tvorili približne z troch štvrtín automobily, medzi najviac zasiahnuté ekonomiky.
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Strata kľúčových trhov v USA a v Číne predstavuje pre slovenský automobilový priemysel a celú ekonomiku zásadné riziko. Po augustovej obchodnej dohode Európskej únie (EÚ) a USA podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) síce naše efektívne clo citeľne kleslo, no na rozdiel od viacerých európskych krajín zatiaľ nevidí výraznejšie známky oživenia.
„Popri slabnutí pozície na americkom trhu sa pridávajú aj výpadky v Číne, kde čelíme dynamicky rastúcej konkurencii čínskych výrobcov, ktoré prehlbujú tlak na automobilový priemysel a predstavujú riziko pre slovenskú ekonomiku,“ informoval v analýze IFP.
Po zavedení vysokých ciel zo strany USA na dovoz tovarov zo sveta vrátane EÚ patrilo Slovensko, ktorého vývoz do USA tvorili približne z troch štvrtín automobily, medzi najviac zasiahnuté ekonomiky. V júli pritom čelilo najvyššiemu efektívnemu clu v celej EÚ. Situácia sa podľa analytickej inštitúcie zmenila v auguste, keď EÚ a USA uzavreli obchodnú dohodu a zaviedli jednotnú colnú sadzbu na úrovni 15 %, s výnimkami napríklad pre lieky. Táto sadzba sa po novom vzťahuje aj na automobily.
„Pre Slovensko to bola priaznivá správa. Efektívne clo sa znížilo z 23,5 % v júli na 17,4 % v auguste. Aj po tomto poklese však Slovensko zostáva medzi krajinami s najvyššou colnou záťažou v rámci Európskej únie,“ upozornil IFP.
Hoci dáta za august naznačili mierne zotavenie, v septembri export opäť oslabil a medziročne bol nižší o 40 %. Najviac zasiahnutý zostáva automobilový priemysel. Vývoz automobilov do USA klesol v septembri medziročne až o 56 %.
„Slabší výkon na americkom trhu sa zároveň prelína s problémami v Ázii, najmä v Číne, kde európske automobilky strácajú pod tlakom domácej konkurencie. Slovenský export áut do Číny sa v tomto roku znížil o 17 % a v treťom štvrťroku bol medziročne nižší približne o 40 %,“ priblížil IFP. Tieto výpadky zatiaľ pomáha kompenzovať silnejší dopyt v Európe, no strata kľúčových trhov v USA a v Číne predstavuje pre slovenský automobilový priemysel a celú ekonomiku zásadné riziko, upozornil IFP.
„Popri slabnutí pozície na americkom trhu sa pridávajú aj výpadky v Číne, kde čelíme dynamicky rastúcej konkurencii čínskych výrobcov, ktoré prehlbujú tlak na automobilový priemysel a predstavujú riziko pre slovenskú ekonomiku,“ informoval v analýze IFP.
Po zavedení vysokých ciel zo strany USA na dovoz tovarov zo sveta vrátane EÚ patrilo Slovensko, ktorého vývoz do USA tvorili približne z troch štvrtín automobily, medzi najviac zasiahnuté ekonomiky. V júli pritom čelilo najvyššiemu efektívnemu clu v celej EÚ. Situácia sa podľa analytickej inštitúcie zmenila v auguste, keď EÚ a USA uzavreli obchodnú dohodu a zaviedli jednotnú colnú sadzbu na úrovni 15 %, s výnimkami napríklad pre lieky. Táto sadzba sa po novom vzťahuje aj na automobily.
„Pre Slovensko to bola priaznivá správa. Efektívne clo sa znížilo z 23,5 % v júli na 17,4 % v auguste. Aj po tomto poklese však Slovensko zostáva medzi krajinami s najvyššou colnou záťažou v rámci Európskej únie,“ upozornil IFP.
Hoci dáta za august naznačili mierne zotavenie, v septembri export opäť oslabil a medziročne bol nižší o 40 %. Najviac zasiahnutý zostáva automobilový priemysel. Vývoz automobilov do USA klesol v septembri medziročne až o 56 %.
„Slabší výkon na americkom trhu sa zároveň prelína s problémami v Ázii, najmä v Číne, kde európske automobilky strácajú pod tlakom domácej konkurencie. Slovenský export áut do Číny sa v tomto roku znížil o 17 % a v treťom štvrťroku bol medziročne nižší približne o 40 %,“ priblížil IFP. Tieto výpadky zatiaľ pomáha kompenzovať silnejší dopyt v Európe, no strata kľúčových trhov v USA a v Číne predstavuje pre slovenský automobilový priemysel a celú ekonomiku zásadné riziko, upozornil IFP.