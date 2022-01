Inštitút urbánneho rozvoja víta posun v novej stavebnej legislatíve

Bratislava 12. januára (TASR) – Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) víta stredajšie schválenie návrhov zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe vládou. Slovensko je tak podľa výkonného riaditeľa IUR Juraja Suchánka o krok bližšie k prijatiu významnej a dlhoočakávanej legislatívy.



"Veríme, že nové zákony pomôžu tak stavebníkom, ako aj obciam a obyvateľom Slovenska. Digitalizácia v oblasti územného plánovania, ako aj povoľovania výstavby, prispeje k rýchlejším a transparentnejším povoľovacím procesom so zohľadnením práv všetkých dotknutých strán. Zákon o výstavbe zavedie aj jasné kroky proti čiernym stavbám," priblížil Suchánek.



Návrhy zákonov by mohli byť prerokované v prvom čítaní už na februárovom rokovaní Národnej rady (NR) SR. Po ich schválení poslancami tieto zákony podľa IUR zavedú do praxe úplne nové postupy a zmenia sa aj stavebné úrady, ako ich poznáme v súčasnosti. Inštitút podotkol, že do nadobudnutia účinnosti zákonov bude potrebné spracovať všetky potrebné vyhlášky a novelizovať množstvo dotknutých zákonov v gescii ďalších rezortov.



"Nevyhnutnou podmienkou je vytvorenie funkčného informačného systému potrebného ako pre zákon o územnom plánovaní, tak aj pre zákon o výstavbe. Tieto kroky si vyžadujú svoj čas, a preto je dnes zrejmé, že účinnosť zákona takmer určite nebude možná od 1. januára 2023, ako sa uvádza v návrhoch. Realistickejší odhad je, že zákony nadobudnú účinnosť od júla 2023 alebo až od januára 2024," skonštatoval Suchánek.



Návrh zákona o výstavbe, ktorý v stredu odobrila vláda, by mal znamenať koniec čiernych stavieb. Cieľom návrhu je profesionalizácia štátnej správy vo výstavbe, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou či zjednodušenie stavebného povoľovania. Vláda v stredu zároveň schválila aj návrh zákona o územnom plánovaní. Ten si stanovuje za cieľ posilniť výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania. Oba návrhy zákonov ešte musia prejsť parlamentom.