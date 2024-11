Inštitút: Vlani pracovalo na čiastočný úväzok 3,3 % Slovákov

Bratislava 10. novembra (TASR) - Minulý rok pracovalo na Slovensku na čiastočný úväzok 3,3 % ľudí, čo je druhý najnižší podiel v Európskej únii (EÚ). Najčastejšie ho využívajú ženy, ktorých pracuje na čiastočný úväzok približne 5 %. Mužov, ktorí pracujú na čiastočný úväzok, je 1,8 %. U žien je najčastejším dôvodom práce na skrátený pracovný úväzok starostlivosť o blízkych alebo deti (17 %), u mužov je to choroba alebo invalidita (24 %). V aktuálnom prehľade ekonomického diania na to poukázal Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).



"Starostlivosť o dieťa vplýva na využívanie čiastočného úväzku, rozdiely sa však za posledné roky zmenšili. Na Slovensku pracuje na čiastočný úväzok 5,3 % žien s deťmi, pri ženách bez detí je to 4,8 %. Pri mužoch je situácia opačná. Na čiastočný úväzok pracujú viac muži bez detí," uviedol ISA.



Doplnil, že ďalšími dôvodmi, prečo ženy pracujú na tento typ úväzku, je aj nemožnosť nájdenia si práce (16 %) alebo sú to iné osobné dôvody (20 %).



Inštitút spresnil, že rozdiel medzi ženami a mužmi pracujúcimi na čiastočný úväzok je za celú EÚ výraznejší. "Na čiastočný úväzok pracuje 32 % žien s deťmi a 6,2 % mužov. Pri ženách bez detí je to 25,8 % a pri mužoch 9,2 %," uzavrel.



Dodal, že v porovnaní s inými krajinami je Slovensko na chvoste EÚ, nižší podiel pracujúcich na čiastočný úväzok má len Bulharsko s 1,4 %, pričom európsky priemer je 17,5 %. Vyššie využívanie čiastočných úväzkov je podľa inštitútu bežnejšie v západnej EÚ a v Rakúsku.