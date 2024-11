Inštitút: Vyhliadky nemeckého priemyslu sú pochmúrne

Mníchov 20. novembra (TASR) - Nálada v nemeckom priemysle je čoraz pesimistickejšia, pokiaľ ide o budúcu konkurencieschopnosť. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v stredu zverejnil renomovaný mníchovský inštitút Ifo. To ešte zvýši obavy o vyhliadky najväčšej európskej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Konkurencieschopnosť nemeckého priemyslu sa od začiatku prieskumu v roku 1994 "zhoršila viac ako kedykoľvek predtým", povedal odborník Ifo Stefan Sauer na základe prieskumu medzi približne 2000 firmami v nemeckom priemysle.



Zatiaľ čo hodnotenia talianskych a francúzskych priemyselných podnikov sú nad priemerom Európskej únie, Nemecko je na konci rebríčka spolu s Belgickom, Rakúskom a Fínskom, uviedli ekonómovia.



Veľmi negatívne hodnotenia prichádzajú zo všetkých odvetví, najmä od exportérov, a rovnako z energeticky náročných priemyselných odvetví.



Podľa Sauera analýza jasne ukazuje, že postavenie nemeckého priemyslu na medzinárodných trhoch sa čoraz viac zhoršuje. Nemecké firmy popri vyšších cenách energií uviedli ako hlavné dôvody svojej pochmúrnej nálady vysokú úroveň byrokracie, drahšie medziprodukty a dane.



Priemyselná výroba v Nemecku od roku 2018 klesla o 12 %. Nové objednávky zostávajú slabé, využitie kapacít naďalej klesá a investície do zariadení sa za uplynulé štyri štvrťroky znížili.



Ifo zverejnil výsledky prieskumu deň po tom, čo nemecká centrálna banka Bundesbank vo svojej novembrovej mesačnej správe utlmila akýkoľvek optimizmus vo veci hospodárskeho rastu krajiny.



Hoci nemecká ekonomika v 3. štvrťroku 2024 nečakane vzrástla o 0,2 %, podľa Bundesbank nič nenasvedčuje tomu, že by jej rast mal pokračovať, keďže dopyt zo zahraničia a investície zostávajú slabé. Predpovedala, že nemecká ekonomika bude v posledných troch mesiacoch roka pravdepodobne stagnovať.