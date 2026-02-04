< sekcia Ekonomika
Inštitút wiiw predpovedá strednej a východnej Európe silný rast
Tempo expanzie by bolo takmer dvakrát rýchlejšie ako priemer eurozóny.
Autor TASR
Viedeň 4. februára (TASR) - Ekonomiky strednej a východnej Európy čaká v roku 2026 silný rast. Hrubý domáci produkt (HDP) členských štátov EÚ v regióne sa podľa odhadov v priemere zväčší o 2,6 %, oznámil v utorok Viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické štúdie (wiiw). Tempo expanzie by bolo takmer dvakrát rýchlejšie ako priemer eurozóny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Rakúsku prináša región väčší ekonomický profit ako Nemecko alebo USA. Regionálnym lídrom zostáva Poľsko s predpokladaným tohtoročným rastom o 3,7 %, nasledované Litvou (3 %) a Chorvátskom (2,8 %). Za najväčšiu hrozbu pre rast považuje wiiw potenciálne nové opatrenia v obchodnej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hoci sú priame obchodné toky zvládnuteľné, slabší dopyt USA po západoeurópskych priemyselných výrobkoch by mohol nepriamo ovplyvniť úzko prepojený región. Ďalšie riziko súvisí s vysokými rozpočtovými deficitmi v krajinách, ako sú Rumunsko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Ak by na dlhopisových trhoch nastali otrasy, viedlo by to k úsporným opatreniam tlmiacim rast.
Východná Európa zostáva kľúčovým motorom rastu rakúskej ekonomiky. Očakáva sa, že príspevok 23 skúmaných krajín k tvorbe domáceho HDP bude v roku 2026 na úrovni 0,14 percentuálneho bodu (p. b.). V prípade Nemecka to bude podľa prognóz wiiw iba 0,07 p. b. a Spojených štátov 0,08 p. b. Inštitút vidí pre rakúske podniky osobitné príležitosti najmä v automatizácii výroby a pri obnove Ukrajiny, napríklad v stavebníctve a infraštruktúre.
Rakúsku prináša región väčší ekonomický profit ako Nemecko alebo USA. Regionálnym lídrom zostáva Poľsko s predpokladaným tohtoročným rastom o 3,7 %, nasledované Litvou (3 %) a Chorvátskom (2,8 %). Za najväčšiu hrozbu pre rast považuje wiiw potenciálne nové opatrenia v obchodnej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hoci sú priame obchodné toky zvládnuteľné, slabší dopyt USA po západoeurópskych priemyselných výrobkoch by mohol nepriamo ovplyvniť úzko prepojený región. Ďalšie riziko súvisí s vysokými rozpočtovými deficitmi v krajinách, ako sú Rumunsko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Ak by na dlhopisových trhoch nastali otrasy, viedlo by to k úsporným opatreniam tlmiacim rast.
Východná Európa zostáva kľúčovým motorom rastu rakúskej ekonomiky. Očakáva sa, že príspevok 23 skúmaných krajín k tvorbe domáceho HDP bude v roku 2026 na úrovni 0,14 percentuálneho bodu (p. b.). V prípade Nemecka to bude podľa prognóz wiiw iba 0,07 p. b. a Spojených štátov 0,08 p. b. Inštitút vidí pre rakúske podniky osobitné príležitosti najmä v automatizácii výroby a pri obnove Ukrajiny, napríklad v stavebníctve a infraštruktúre.