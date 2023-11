Inštitút: Zrušenie rodinného stavebného sporenia je nesystémový krok

Bratislava 21. novembra (TASR) - Zrušenie rodinného stavebného sporenia je nesystémový a škodlivý krok. Tvrdí to Inštitút moderného spotrebiteľa (IMS) o návrhu Ministerstva financií (MF) SR, podľa ktorého by sa malo zvýhodnené stavebné sporenie pre domácnosti, ktoré tvoria manželia a ich deti, zo zákona vypustiť.



"Bezpochyby uznávame, že návrh, ktorý poslanci a poslankyne pred letom schválili, má veľa múch. Nemyslíme si však, že najlepšia cesta je celý návrh zrušiť a uprednostňujeme skôr diskusiu o zlepšení a vyprecizovaní niektorých častí zákona," uviedol riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa Filip Kužma.



Kužma ocenil, že sa rezort financií s pripomienkovateľmi stretol a mohli si vydiskutovať rozpory, hoci sa ich odstrániť nepodarilo. "Bolo tiež príjemné počuť, že ministerstvo neplánuje stavebné sporenie ďalej obmedzovať a je otvorené diskusii o opatreniach, ktoré ho vylepšia a zefektívnia," doplnil.



Ministerstvo financií podľa Kužmu na stretnutí predostrelo víziu o tom, že by chcelo rodinné stavebné sporenie zrušiť ešte pred jeho vstupom do platnosti a v januári znovu spustiť diskusie o tom, ako pokračovať v rozvoji stavebného sporenia. Avšak IMS by skôr uprednostnil diskusie o zlepšení niektorých častí zákona ako jeho zrušenie.



"Viacero pripomienkovateľov hovorilo aj o obavách, že sľubované diskusie po prípadnom zrušení rodinného stavebného sporenia ostanú len na papieri a stavebné sporenie zostane ďalšie roky zamrznuté v nevyhovujúcom stave," uviedol Kužma.



Novelu, ktorá od budúceho roka prináša zvýhodnené rodinné stavebné sporenie, schválila Národná rada (NR) SR tento rok v júni na návrh skupiny poslancov hnutia Slovensko. Touto úpravou sa však podľa MF SR vytvorilo neadresné poskytovanie štátnej prémie z hľadiska príjmov sporiteľov a založili sa výrazne zvýšené nároky na štátny rozpočet. Stavebný sporiteľ, ktorý je členom zákonom definovanej domácnosti, je podľa rezortu financií v aktuálnej právnej úprave oproti iným sporiteľom neprimerane zvýhodnený.