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Inštitút:Aktivita vo výrobnom sektore USA rástla v júni slabším tempom
Za júnovým spomalením rastu aktivity vo výrobnom sektore USA je najmä vývoj v oblasti produkcie, ktorá zaznamenala výraznejšie oslabenie tempa rastu.
Autor TASR
Washington 1. júla (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore v USA pokračovala v júni v solídnom raste, už šiesty mesiac v rade, tempo rastu sa však spomalilo. Na druhej strane, je to druhý najvýraznejší rast za uvedených šesť mesiacov, pričom májové tempo bolo najprudšie za štyri roky. Poukázali na to v stredu zverejnené výsledky prieskumu Inštitútu pre riadenie zásob (Institute for Supply Management - ISM), ktoré priniesol portál tradingeconomics.
Podľa prieskumu ISM index nákupných manažérov (PMI) pre americký výrobný sektor dosiahol v júni 53,3 bodu oproti májovej hodnote 54 bodov. Znamená to pokračovanie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo rastu sa však mierne spomalilo, a to výraznejšie, než sa čakalo. Analytici počítali s indexom na úrovni 53,9 bodu.
Rast aktivity je napriek tomu stále dostatočne výrazný. Navyše, májové tempo rastu bolo najprudšie od mája 2022.
Za júnovým spomalením rastu aktivity vo výrobnom sektore USA je najmä vývoj v oblasti produkcie, ktorá zaznamenala výraznejšie oslabenie tempa rastu. Slabšie však rástli aj nové objednávky. Čiastkový index produkcie klesol z májovej hodnoty 54,3 bodu na 52,2 bodu a čiastkový index nových objednávok zaznamenal pokles z 56,8 bodu na 56 bodov.
Podľa prieskumu ISM index nákupných manažérov (PMI) pre americký výrobný sektor dosiahol v júni 53,3 bodu oproti májovej hodnote 54 bodov. Znamená to pokračovanie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo rastu sa však mierne spomalilo, a to výraznejšie, než sa čakalo. Analytici počítali s indexom na úrovni 53,9 bodu.
Rast aktivity je napriek tomu stále dostatočne výrazný. Navyše, májové tempo rastu bolo najprudšie od mája 2022.
Za júnovým spomalením rastu aktivity vo výrobnom sektore USA je najmä vývoj v oblasti produkcie, ktorá zaznamenala výraznejšie oslabenie tempa rastu. Slabšie však rástli aj nové objednávky. Čiastkový index produkcie klesol z májovej hodnoty 54,3 bodu na 52,2 bodu a čiastkový index nových objednávok zaznamenal pokles z 56,8 bodu na 56 bodov.