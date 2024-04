Inštitút:Daň zo sladených nápojov je neférová, zdraží aj zdravé nápoje

Bratislava 29. apríla (TASR) - Nová daň zo sladených nápojov, ktorú navrhuje Ministerstvo financií (MF) SR, nepredstavuje férovú a úprimnú snahu riešiť výzvy súvisiace s výskytom obezity. V stanovisku to tvrdí Inštitútu moderného spotrebiteľa (IMS), podľa ktorého ide skôr o zámienku na ďalšie zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia bežných spotrebiteľov. Inštitút preto spustil hromadnú pripomienku za férovejšie nastavenie tejto dane.



Dôsledkom novej dane bude podľa IMS aj predraženie rastlinných alternatív mlieka, jogurtových nápojov či nápojov pre športovcov. Inštitút predpokladá, že daň sa pravdepodobne úplne prenesie do ceny koncového nápoja a zvýši základ, z ktorého sa počíta daň z pridanej hodnoty (DPH) a obchodná marža. V konečnom dôsledku tak vybrané nápoje môžu zdražieť o desiatky percent. "Štát nemá spotrebiteľov a spotrebiteľky trestať, o to viac nie v čase, keď intenzívne komunikuje boj s potravinovou infláciou," tvrdí riaditeľ IMS Filip Kužma.



Ak sa rezort financií predsa len rozhodne v legislatívnom procese pokračovať, inštitút žiada aj prostredníctvom hromadnej pripomienky viacero zmien, ktoré odstránia podľa nich kľúčové problémy návrhu. "Žiadame o vyňatie rastlinných, ale aj jogurtových a mliečnych nápojov z predmetu dane a vyzývame na zreálnenie sadzby pre športové tuhé koncentráty, pretože ich miera zdanenia môže byť ešte vyššia než pri klasických sladených nápojoch," priblížil Kužma.



Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorý od januára 2025 zdaní nealkoholické nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlom. Navrhuje pritom zdaniť ochutené nealko nápoje, sirupy aj práškové koncentráty. Klasické nealko nápoje majú byť zdanené sadzbou 0,15 eura na liter, energetické nápoje 0,30 eura na liter, sirupy 1,05 eura na liter a práškové koncentráty 4,30 eura na kilogram.