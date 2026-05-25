< sekcia Ekonomika
Inštitút:Poradie fiškálne zodpovedných a nezodpovedných krajín sa mení
V priemere tieto krajiny dosiahnu už piaty rok po sebe rozpočtový prebytok.
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Krajiny ako Portugalsko, Írsko, Grécko, Španielsko či Cyprus, označované aj skratkou PIGS, mali v minulosti veľké problémy s verejnými financiami a v rokoch 2010 až 2012 sa podieľali na dlhovej kríze. Následne si však prešli náročnou ozdravnou kúrou v oblasti verejných financií a hospodárskych reforiem, vďaka čomu sú dnes v pomerne dobrej kondícii. Poukázal na to Inštitút finančnej politiky (IFP) ministerstva financií.
„V priemere tieto krajiny dosiahnu už piaty rok po sebe rozpočtový prebytok. Pri Cypre sa očakáva prebytok až 2 % hrubého domáceho produktu (HDP),“ vyčíslil IFP s odvolaním sa na aktuálne prognózy pre krajiny Európskej únie (EÚ), ktoré minulý týždeň zverejnila Európska komisia (EK).
Naopak, viaceré krajiny, ktoré sú štandardne vnímané ako rozpočtovo zodpovedné, sú v súčasnosti podľa IFP v ťažkostiach. „Deficit hospodárenia Nemecka aj Rakúska, tradičných fiškálnych jastrabov, je dnes nad priemerom EÚ. So schodkom nad 4 % HDP bojuje aj Fínsko, ďalší bývalý rozpočtový premiant. Výrazne sa nám teda prekresľuje dlhodobo zaužívaná mapa fiškálne zodpovedných a nezodpovedných krajín,“ zhodnotil inštitút.
„V priemere tieto krajiny dosiahnu už piaty rok po sebe rozpočtový prebytok. Pri Cypre sa očakáva prebytok až 2 % hrubého domáceho produktu (HDP),“ vyčíslil IFP s odvolaním sa na aktuálne prognózy pre krajiny Európskej únie (EÚ), ktoré minulý týždeň zverejnila Európska komisia (EK).
Naopak, viaceré krajiny, ktoré sú štandardne vnímané ako rozpočtovo zodpovedné, sú v súčasnosti podľa IFP v ťažkostiach. „Deficit hospodárenia Nemecka aj Rakúska, tradičných fiškálnych jastrabov, je dnes nad priemerom EÚ. So schodkom nad 4 % HDP bojuje aj Fínsko, ďalší bývalý rozpočtový premiant. Výrazne sa nám teda prekresľuje dlhodobo zaužívaná mapa fiškálne zodpovedných a nezodpovedných krajín,“ zhodnotil inštitút.