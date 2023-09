Inštitúty očakávajú tento rok pokles nemeckej ekonomiky o 0,6 %

Berlín 27. septembra (TASR) - Päť ekonomických inštitútov zhoršilo odhad vývoja ekonomiky v tomto roku a horší než pôvodne zverejnený odhad by mali prezentovať aj pre budúci rok, aj keď by sa v ňom mala nemecká ekonomika vrátiť k rastu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na dva zdroje oboznámené so situáciou.



Päť inštitútov, štyri nemecké a jeden rakúsky, plánujú zverejniť svoju Spoločnú ekonomickú prognózu (Joint Economic Forecasts) vo štvrtok 28. septembra, uviedli dva zdroje pre agentúru Reuters. Podľa nich by inštitúty Ifo, Inštitút pre hospodársky výskum so sídlom v Halle (IWH), Kielský inštitút pre svetovú ekonomiku (IfW), RWI a Rakúsky inštitút pre hospodársky výskum (WIFO) mali zverejniť odhad, na základe ktorého klesne nemecká ekonomika v tomto roku o 0,6 %. V jarnej prognóze z apríla ešte odhadovali rast na úrovni 0,3 %.



Horšie odhady plánujú inštitúty zverejniť aj v prípade budúceho roka. V jarnej prognóze počítali s rastom o 1,5 %, teraz by podľa zdrojov mali zverejniť odhad rastu na úrovni 1,3 %. Na základe výsledkov ich prieskumu nemecké ministerstvo hospodárstva zvyčajne upravuje svoje prognózy vývoja ekonomiky.



Inflácia by mala tento rok dosiahnuť 6,1 % a v budúcom roku by sa mala zmierniť na 2,6 %, dodali zdroje. Aj v tomto prípade by to znamenalo zhoršenie odhadov, keďže v aprílovej prognóze počítali ekonomické inštitúty s infláciou v roku 2023 na úrovni 6 % a v budúcom roku na úrovni 2,4 %.