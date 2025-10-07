< sekcia Ekonomika
Inštitúty Wifo a IHS predpovedajú Rakúsku návrat k miernemu rastu
Inštitút tiež predpovedá, že inflácia bude v porovnaní so skoršími prognózami vyššia, a to na úrovni 3,5 % v tomto roku a 2,4 % v roku 2026.
Autor TASR
Viedeň 7. októbra (TASR) - Popredné rakúske ekonomické inštitúty po najdlhšom období hospodárskeho poklesu v novodobých dejinách krajiny predpovedajú na tento rok návrat k miernemu rastu a v roku 2026 počítajú s jeho ďalším zrýchlením. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa v utorok odvolala na prognózy Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum a (Wifo) Inštitútu pre pokročilé štúdie (IHS).
Wifo a IHS očakávajú za celý rok 2025 rast na úrovni 0,3 %, respektíve 0,4 %, ktorý sa bude opierať najmä o súkromnú spotrebu, zatiaľ čo príspevok vývozu bude len mierny. Na budúci rok predpovedá Wifo posilnenie výkonu rakúskej ekonomiky o 1,1 %. IHS pracuje s nižším odhadom 0,9 %. „Hospodársky pokles v Rakúsku bol podľa najnovších údajov podobný poklesu v Nemecku a trval mimoriadne dlho, približne tri roky,“ uviedol Stefan Schiman-Vukan, spoluautor správy inštitútu Wifo.
Nízky globálny rast a štrukturálne problémy na domácom trhu by mohli viesť k tomu, že dynamika rastu v prognózovanom horizonte bude zaostávať za predchádzajúcimi oživeniami, uviedol IHS.
Inštitút tiež predpovedá, že inflácia bude v porovnaní so skoršími prognózami vyššia, a to na úrovni 3,5 % v tomto roku a 2,4 % v roku 2026. Tohtoročný rozpočtový deficit odhaduje IHS na úrovni 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). V budúcom roku počíta s jeho miernym poklesom na 4,1 %.
