Inštruktori autoškôl by nemali prísť o oprávnenie, ak sa nedoškolia
Pôjde o hlavný cieľ návrhu novely zákona o autoškolách a zákona o živnostenskom podnikaní, ktorý pripravuje Ministerstvo dopravy (MD) SR.
Autor TASR
Bratislava 6. marca (TASR) - Inštruktorom autoškôl by nemalo zaniknúť toto oprávnenie, ak sa v dvojročnom intervale nepodrobia doškoľovaciemu kurzu. Pôjde o hlavný cieľ návrhu novely zákona o autoškolách a zákona o živnostenskom podnikaní, ktorý pripravuje Ministerstvo dopravy (MD) SR. Ako vyplýva z predbežnej informácie na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.sk, medzirezortné pripomienkové konanie k uvedenej novele by sa malo začať v apríli.
Plánované zmeny v zákone o autoškolách majú tiež jasne definovať stav, kedy sa inštruktorské oprávnenie ruší, pozastavuje a kedy zaniká. Zámerom úpravy je aj zadefinovanie preukázania praxe, ktorá bude pre všetkých inštruktorov zjednotená.
„Súčasné znenie zákona o autoškolách vyžaduje, aby inštruktor do dvoch rokov od udelenia inštruktorského oprávnenia absolvoval doškoľovací kurz, v opačnom prípade inštruktorský preukaz zaniká ex lege,“ uviedlo ministerstvo dopravy.
Pri vydaní inštruktorského oprávnenia musí inštruktor spĺňať požiadavky bezúhonnosti, nesmie sa dopustiť priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia. To sa však nevzťahuje, ak je inštruktor už držiteľom oprávnenia.
„Taktiež sa upravujú podmienky preukazovania praxe na účel získania spôsobilosti zodpovedného zástupcu. Navrhuje sa minimálna dĺžka praxe, ktorá sa preukazuje minimálnym počtom vyučovacích hodín, či už počtom vyučovacích hodín teórie, počtom vyučovacích hodín praktického výcviku alebo ich súčtom,“ dodalo ministerstvo.
