Integrácia utečencov na nemeckom trhu práce je rýchlejšia

Norimberg 4. februára (TASR) - Približne polovica utečencov, ktorí prišli do Nemecka od roku 2013, mala v priebehu 5 rokov stále zamestnanie, ukázala štúdia nemeckého úradu práce (IAB).



"Integrácia na trhu práce je teda o niečo rýchlejšia než v prípade utečencov, ktorí prišli v predchádzajúcich rokoch," píše sa v štúdii. Počet utečencov prichádzajúcich do Nemecka sa medzi rokmi 2013 a 2018 prudko zvýšil (o 1,2 milióna), pričom najviac ich prišlo v roku 2015. Až 49 % z nich malo zamestnanie, pričom dve tretiny pracovali na plný úväzok.



Experti IAB však zistili, že je veľký rozdiel medzi mužmi a ženami, keď len 29 % z žien malo po piatich rokoch zamestnanie. Na porovnanie, v prípade mužov to bolo 57 %.



Väčšina utečencov, ktorí pracujú v Nemecku, bola zamestnaná v špeciálnych oblastiach, pričom 44 % v pomocných pozíciách.



Utečenci, ktorí prišli do Nemecka počas vojny v Juhoslávii v 90. rokoch minulého storočia, sa na trhu práce integrovali o niečo pomalšie, keď po 5 rokoch malo zamestnanie 44 %. Podľa štúdie IAB je nemecký trh práce v súčasnosti v lepšej kondícii, takže integrácia je rýchlejšia. Takisto existuje viacej jazykových kurzov pre utečencov než v minulých desaťročiach.