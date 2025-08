Integrovaný dopravný systém Žilinského kraja sa rozšíril o dva regióny

Žilina 1. augusta (TASR) - Do Integrovaného dopravného systému (IDS) Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa od piatka zapájajú zvyšné dva regióny. IDS, ktorého súčasťou sú aj vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), tak po Hornom Považí, Kysuciach a Turci bude pokrývať aj regióny Liptova a Oravy. Informoval o tom odbor komunikácie ZSSK.



Pripomenul, že cestujúci tak získajú možnosť prestupovať medzi vlakmi ZSSK, prímestskými autobusmi a mestskou hromadnou dopravou na jeden lístok alebo jednu čipovú kartu v celom Žilinskom kraji.



Po rozšírení budú do IDS zapojené ďalšie tri vlakové linky. Sú to rýchliky a vlaky kategórie EC na trati Žilina - Čadca (s výnimkou vlakov EC 240 a EC 241), osobné vlaky na linke Žilina - Vrútky - Kraľovany - Ružomberok - Liptovský Mikuláš - Važec a osobné vlaky na linke Kraľovany - Dolný Kubín - Trstená.