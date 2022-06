Integrovaný dopravný systém ŽSK spustia v lokalite Rajeckej doliny

Žilina 28. júna (TASR) - Integrovaný dopravný systém (IDS) Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) spustia 10. júla v lokalite Rajecká dolina - Žilina - Kysuce. Do pilotnej prvej etapy sú zapojení dopravcovia SAD Žilina, Železničná spoločnosť Slovensko a Dopravný podnik mesta Žiliny. Na brífingu o tom v utorok informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Doplnila, že v utorok sa začala aj oficiálna informačná kampaň. "Nová tarifa IDS ŽSK prinesie výrazné zľavy pre pravidelných cestujúcich, ktorí budú využívať predplatné cestovné lístky. Zľavy pre pravidelných cestujúcich sa môžu pohybovať na úrovni aj viac ako 40 percent," uviedla Jurinová.







Konateľ spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja Richard Staškovan vysvetlil, že jeden cestovný lístok využijú obyvatelia zapojených regiónov na jazdu vlakom, prímestským autobusom aj mestskou hromadnou dopravou. "Prvá fáza sa týka piatich objednávateľov – miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, železničnej dopravy na úsekoch Čadca - Žilina, Žilina - Rajec a prímestskej autobusovej dopravy v týchto regiónoch," povedal Staškovan.



IDS ŽSK podľa neho umožní použiť aj karty ostatných dopravcov v SR zapojených do slovenského dopravného pasu a karty dopravcov zapojených do IDS ŽSK u všetkých dopravcov v SR. "Ako prvá IDS v SR sa snažíme vybudovať a spustiť z pohľadu cestujúceho otvorenejší celoslovenský systém. V praxi to bude znamenať, že študent z Košíc bude môcť použiť dopravnú kartu na nákup IDS lístka v rámci ŽSK a naopak. Zúčtovanie transakcií sa uskutoční v rámci klíringu IDŽK," dodal Staškovan.



Dopravca SAD Žilina upravil podľa generálneho riaditeľa Petra Pobehu cestovné poriadky najmä v Rajeckej doline, kde je viac spojov naviazaných na železničnú dopravu. "Všetci vieme, že sa vytvárajú kolóny najmä z Lietavskej Lúčky do Žiliny. To znamená, že chceme umožniť cestujúcemu rozhodnúť sa, či bude cestovať autobusom alebo vlakom. Najmä v čase prepravného sedla sú naviazané spoje na železničnú dopravu. To umožnilo ušetrené dopravné výkony využiť na lepšiu obsluhu obcí, ktoré nadväzujú na uzly v Rajeckých Tepliciach alebo v Rajci," dodal Pobeha.