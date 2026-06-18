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Intel bude podľa Trumpa spolupracovať s Apple na výrobe čipov v USA
Trump v príspevku na Truth Social uviedol, že Apple súhlasil so spoluprácou s Intelom na navrhovaní a výrobe svojich čipov v Spojených štátoch.
Autor TASR
New York/Santa Clara 18. júna (TASR) - Akcie Intelu vyskočili v predburzovom obchodovaní až o 9 %. Americký prezident Donald Trump totiž uviedol, že spoločnosť bude spolupracovať s Apple na vývoji a výrobe čipov v USA. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.
Trump v príspevku na Truth Social uviedol, že Apple súhlasil so spoluprácou s Intelom na navrhovaní a výrobe svojich čipov v Spojených štátoch.
Partnerstvo s Intelom pomôže Applu diverzifikovať výrobnú základňu, keďže sa snaží získať dodatočnú kapacitu na výrobu čipov. Výrobca iPhonov je výrazne závislý od taiwanského koncernu TSMC, ktorého pokročilé výrobné linky sú však veľmi žiadané zo strany výrobcov čipov pre umelú inteligenciu, ako sú Nvidia a AMD.
Intel dosiahol predbežnú dohodu o výrobe niektorých čipov pre Apple po viac než roku rokovaní, informoval v máji denník Wall Street Journal.
Kontrakt s Applom zabezpečuje Intelu stabilný dopyt od jednej z najväčších spoločností v oblasti spotrebnej elektroniky na svete, čím posilňuje jeho reputáciu aj výrobný biznis, ktorý v posledných rokoch zaostával za TSMC.
Trumpova administratíva v minulom roku získala 10-percentný podiel v Inteli a oznámila plány investovať približne 10 miliárd USD (8,63 miliardy eur) do koncernu na výstavbu alebo rozšírenie závodov v USA.
Akcie Intelu v poslednom čase výrazne rástli po rokoch problémov, počas ktorých spoločnosť stratila svoje dominantné postavenie na trhu. Za uplynulých 12 mesiacov akcie firmy vyskočili o 464 % a jej trhová kapitalizácia dosiahla 608,7 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1591 USD)
Trump v príspevku na Truth Social uviedol, že Apple súhlasil so spoluprácou s Intelom na navrhovaní a výrobe svojich čipov v Spojených štátoch.
Partnerstvo s Intelom pomôže Applu diverzifikovať výrobnú základňu, keďže sa snaží získať dodatočnú kapacitu na výrobu čipov. Výrobca iPhonov je výrazne závislý od taiwanského koncernu TSMC, ktorého pokročilé výrobné linky sú však veľmi žiadané zo strany výrobcov čipov pre umelú inteligenciu, ako sú Nvidia a AMD.
Intel dosiahol predbežnú dohodu o výrobe niektorých čipov pre Apple po viac než roku rokovaní, informoval v máji denník Wall Street Journal.
Kontrakt s Applom zabezpečuje Intelu stabilný dopyt od jednej z najväčších spoločností v oblasti spotrebnej elektroniky na svete, čím posilňuje jeho reputáciu aj výrobný biznis, ktorý v posledných rokoch zaostával za TSMC.
Trumpova administratíva v minulom roku získala 10-percentný podiel v Inteli a oznámila plány investovať približne 10 miliárd USD (8,63 miliardy eur) do koncernu na výstavbu alebo rozšírenie závodov v USA.
Akcie Intelu v poslednom čase výrazne rástli po rokoch problémov, počas ktorých spoločnosť stratila svoje dominantné postavenie na trhu. Za uplynulých 12 mesiacov akcie firmy vyskočili o 464 % a jej trhová kapitalizácia dosiahla 608,7 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1591 USD)