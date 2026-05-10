< sekcia Ekonomika
Intel dosiahol predbežnú dohodu o výrobe čipov pre zariadenia Apple
Podľa správy WSJ obe spoločnosti viedli intenzívne rokovania viac než 1 rok a v uplynulých mesiacoch dospeli k formálnej predbežnej dohode.
Autor TASR
New York 10. mája (TASR) - Intel dosiahol predbežnú dohodu o výrobe niektorých čipov pre zariadenia Apple, informoval v piatok (8. 5.) denník Wall Street Journal (WSJ). Tento krok by mohol podporiť zmluvnú výrobu Intelu aj snahu Washingtonu posilniť produkciu čipov v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa správy WSJ obe spoločnosti viedli intenzívne rokovania viac než 1 rok a v uplynulých mesiacoch dospeli k formálnej predbežnej dohode. Akcie Intelu si v piatok pripísali takmer 14 % a akcie Apple viac než 2 %.
Získanie kontraktu od Applu by Intelu prinieslo stabilný dopyt od jednej z najväčších svetových spoločností v oblasti spotrebnej elektroniky a zároveň by posilnilo jeho reputáciu aj výrobný biznis, ktorý v posledných rokoch zaostal za taiwanským TSMC.
WSJ uviedol, že americká vláda, ktorá sa minulý rok stala najväčším akcionárom Intelu na základe dohody s jeho šéfom Lip-Bu Tanom, zohrala významnú úlohu pri tom, aby sa rokovania začali a aby si Apple sadol k rokovaciemu stolu.
Spolupráca oboch amerických koncernov by zároveň podporila cieľ administratívy prezidenta Donalda Trumpa presunúť väčšiu časť výroby čipov do USA a posilniť domácu výrobu.
Zatiaľ nie je jasné, pre ktoré produkty Applu by Intel mal čipy vyrábať. Intel aj Apple sa odmietli vyjadriť.
Podľa správy WSJ obe spoločnosti viedli intenzívne rokovania viac než 1 rok a v uplynulých mesiacoch dospeli k formálnej predbežnej dohode. Akcie Intelu si v piatok pripísali takmer 14 % a akcie Apple viac než 2 %.
Získanie kontraktu od Applu by Intelu prinieslo stabilný dopyt od jednej z najväčších svetových spoločností v oblasti spotrebnej elektroniky a zároveň by posilnilo jeho reputáciu aj výrobný biznis, ktorý v posledných rokoch zaostal za taiwanským TSMC.
WSJ uviedol, že americká vláda, ktorá sa minulý rok stala najväčším akcionárom Intelu na základe dohody s jeho šéfom Lip-Bu Tanom, zohrala významnú úlohu pri tom, aby sa rokovania začali a aby si Apple sadol k rokovaciemu stolu.
Spolupráca oboch amerických koncernov by zároveň podporila cieľ administratívy prezidenta Donalda Trumpa presunúť väčšiu časť výroby čipov do USA a posilniť domácu výrobu.
Zatiaľ nie je jasné, pre ktoré produkty Applu by Intel mal čipy vyrábať. Intel aj Apple sa odmietli vyjadriť.