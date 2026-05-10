Nedela 10. máj 2026
Intel dosiahol predbežnú dohodu o výrobe čipov pre zariadenia Apple

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
New York 10. mája (TASR) - Intel dosiahol predbežnú dohodu o výrobe niektorých čipov pre zariadenia Apple, informoval v piatok (8. 5.) denník Wall Street Journal (WSJ). Tento krok by mohol podporiť zmluvnú výrobu Intelu aj snahu Washingtonu posilniť produkciu čipov v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Podľa správy WSJ obe spoločnosti viedli intenzívne rokovania viac než 1 rok a v uplynulých mesiacoch dospeli k formálnej predbežnej dohode. Akcie Intelu si v piatok pripísali takmer 14 % a akcie Apple viac než 2 %.

Získanie kontraktu od Applu by Intelu prinieslo stabilný dopyt od jednej z najväčších svetových spoločností v oblasti spotrebnej elektroniky a zároveň by posilnilo jeho reputáciu aj výrobný biznis, ktorý v posledných rokoch zaostal za taiwanským TSMC.

WSJ uviedol, že americká vláda, ktorá sa minulý rok stala najväčším akcionárom Intelu na základe dohody s jeho šéfom Lip-Bu Tanom, zohrala významnú úlohu pri tom, aby sa rokovania začali a aby si Apple sadol k rokovaciemu stolu.

Spolupráca oboch amerických koncernov by zároveň podporila cieľ administratívy prezidenta Donalda Trumpa presunúť väčšiu časť výroby čipov do USA a posilniť domácu výrobu.

Zatiaľ nie je jasné, pre ktoré produkty Applu by Intel mal čipy vyrábať. Intel aj Apple sa odmietli vyjadriť.
