Intel investuje 20 miliárd dolárov do dvoch závodov na výrobu čipov

Washington/San Francisco 21. januára (TASR) - Intel investuje 20 miliárd USD (17,64 miliardy eur) do dvoch nových prevádzok v Ohiu na výrobu čipov, uviedla v piatok americká spoločnosť. To je prvý krok k vytvoreniu megazávodu, ktorý by zahŕňal osem výrobných prevádzok, s celkovou investíciou 100 miliárd USD.



Plánovaná investícia by mala vytvoriť 3000 stálych pracovných miest. Pri výstavbe sa počíta so 7000 pracovnými miestami. Závod bude stáť v okrese Licking County v blízkosti Columbusu.



Nový šéf Intelu Pat Gelsinger sa snaží akcelerovať plány expanzie koncernu, predovšetkým v Európe a USA. Jedným z dôvodov je aj aktuálna globálna čipová kríza. Plány Intelu týkajúce sa výstavby nových kapacít však nijako nepomôžu znížiť nedostatok na trhu v dohľadnom čase, keďže výstavba takýchto závodov trvá niekoľko rokov.



Intel sa tiež snaží získať naspäť pozíciu výrobcu najmenších a najrýchlejších čipov od aktuálneho lídra, taiwanskej firmy TSMC.



Intel v septembri začal stavať dva výrobné závody v Arizone, keďže v rámci nového strategického plánu sa chce stať tiež veľkým výrobcom čipov pre iné konkurenčné firmy.



(1 EUR = 1,1338 USD)