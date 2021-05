Intel investuje 3,5 miliardy USD do modernizácie závodu v Novom Mexiku

Santa Clara 4. mája (TASR) - Americký koncern Intel uprostred globálneho nedostatku polovodičov investuje ďalšie miliardy do rozšírenia produkčných kapacít v USA.



Intel za 3,5 miliardy USD (2,9 miliardy eur) modernizuje svoj závod v Novom Mexiku. Investícia do implementácie novej technológie, ktorá umožní produkciu kompaktnejších a výkonnejších čipov, je súčasťou snahy o revitalizáciu výroby.



Intel už v marci ohlásil výstavbu dvoch nových závodov v Arizone. V USA je nedostatok polovodičov, pre ktorý muselo viacero automobiliek obmedziť výrobu, čo je považované aj za politický problém, preto aktuálne existujú stimuly na podporu produkcie.



Nový šéf Intelu Pat Gelsinger opakovane varoval, že problém s nedostatkom čipov môže trvať niekoľko rokov. Jedným z dôvodov je aj to, že investície neprinesú okamžité výsledky. Nedostatok spôsobilo skokové zvýšenie dopytu po výpočtovej technike, ako sú notebooky či tablety, počas pandémie rovnako ako veľké nákupy čínskeho koncernu Huawei, ktorý sa pre sankcie USA snažil nahromadiť si zásoby.



Intel sa v poslednom čase dostal pod veľký tlak pre veľkú konkurenciu v odvetví. Gelsinger chce situáciu riešiť napríklad tým, že koncern bude viac produkovať ako kontraktuálny výrobca pre iné firmy.



(1 EUR = 1,2044 USD)