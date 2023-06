Intel investuje 4,6 mld. USD do nového závodu na výrobu čipov v Poľsku

Vroclav 16. júna (TASR) – Americký výrobca čipov Intel v piatok oznámil, že investuje až 4,6 miliardy USD (4,25 miliardy eur) do nového zariadenia na výrobu a testovanie polovodičov neďaleko Vroclavi v Poľsku. Je to súčasť jeho multimiliardovej investície na vybudovanie kapacity na výrobu čipov v Európe. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Intel minulý rok oznámil tiež plány na vybudovanie veľkého komplexu na výrobu čipov v Nemecku spolu so zariadeniami v Írsku a Francúzsku, keďže chce ťažiť z uvoľnenia pravidiel Európskej komisie o dotáciách. Európska únia (EÚ) tak chce znížiť svoju závislosť od dodávok čipov z USA a Ázie.



Závod v Poľsku zamestná 2000 ľudí a vytvorí niekoľko tisíc ďalších pracovných miest počas fázy výstavby a v rámci náboru dodávateľov, uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



S projektovaním a plánovaním závodu sa začne okamžite, pričom výstavba sa spustí až po schválení Európskou komisiou.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki označil továreň Intelu za "najväčšiu investíciu na zelenej lúke v histórii Poľska".



Spoločnosť, ktorá pôsobí v krajine 30 rokov a zamestnáva 4000 ľudí, uviedla, že si Poľsko vybrala pre jeho infraštruktúru a dostupné talenty. Poznamenala tiež, že nie je ďaleko od plánovaného závodu v Nemecku, ani jej sídla v Írsku. Očakáva, že s výrobou sa začne do roku 2027.



Intel pod vedením generálneho riaditeľa Pata Gelsingera investuje miliardy do budovania tovární na troch kontinentoch, aby obnovil svoju dominanciu vo výrobe čipov a lepšie konkuroval rivalom AMD, Nvidia a Samsung



Intel má tiež v pláne investovať až 100 miliárd USD do vybudovania potenciálne najväčšieho komplexu na výrobu čipov v americkom štáte Ohio.



(1 EUR = 1,0819 USD)