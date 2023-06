Intel investuje v Izraeli do výstavby nového závodu 23 mld. eur

Jeruzalem 18. júna (TASR) - Americký výrobca čipov Intel investuje do výstavby nového závodu v Izraeli zhruba 23 miliárd eur. Investíciu oznámil v nedeľu izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý rozhodnutie Intelu označil za najväčšiu zahraničnú investíciu v krajine. Informovala o tom agentúra Reuters.



Netanjahu pred televíznymi kamerami označil investíciu za "obrovský úspech pre izraelskú ekonomiku." Ako dodal, "investícia v objeme 90 miliárd šekelov (23,06 miliardy eur) je najväčšou investíciou, akú zahraničná firma v Izraeli zrealizovala".



Otvorenie závodu v juhoizraelskom meste Kirjat Gat sa predpokladá v roku 2027, pričom investícia by mala vytvoriť tisícky pracovných miest, dodalo izraelské ministerstvo financií. V rámci dohody bude Intel platiť daň na úrovni 7,5 %, zatiaľ čo v súčasnosti je to 5 %.



Intel pôsobí v Izraeli takmer 50 rokov. Za toto obdobie sa z americkej firmy stal najväčší súkromný zamestnávateľ v krajine aj exportér. Spoločnosť je zároveň lídrom v rámci izraelského elektronického a informačného priemyslu.