Intel investuje v USA 100 miliárd USD do výstavby a rozšírenia závodov

Santa Clara 20. marca (TASR) - Intel plánuje v štyroch amerických štátoch investovať 100 miliárd USD (92,13 miliardy eur) do výstavby a rozšírenia závodov. Koncern získal od vlády vo forme grantov a pôžičiek 19,5 miliardy USD a dúfa, že ďalších 25 miliárd USD dostane v podobe daňových úľav. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Hlavným bodom päťročného investičného plánu Intelu je premena prázdnych polí v blízkosti mesta Columbus v štáte Ohio na to, čo generálny riaditeľ Pat Gelsinger v utorok (19. 3.) pred novinármi označil za "najväčší závod na výrobu čipov pre umelú inteligenciu na svete".



Americká vláda v stredu oznámila, že Intel získa v rámci balíka na podporu výroby čipov CHIPS vo forme grantov a úverov takmer 20 miliárd USD. To podporilo akcie Intelu, ktoré sa v predburzovom obchodovaní posilnili o 4 %.



Plán koncernu zahŕňa aj rekonštrukciu závodov v Novom Mexiku a Oregone a rozšírenie prevádzky v Arizone, kde dlhoročný rival Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) tiež buduje veľký závod. TSM takisto dúfa, že získa finančné prostriedky z balíka stimulov administratívy prezidenta Joea Bidena, ktorého cieľom je návrat výroby moderných polovodičov do USA.



(1 EUR = 1,0854 USD)