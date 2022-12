Intel odkladá začiatok výstavby nemeckej továrne, chce viac dotácií

Berlín 18. decembra (TASR) - Americká spoločnosť Intel upustila od svojho pôvodného cieľa otvoriť továreň na výrobu čipov vo východonemeckom meste Magdeburg v prvej polovici 2023. Uviedli to regionálne noviny Volksstimme s tým, že najväčší výrobca čipov na svete chce viac dotácií. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Závod na výrobu čipov je centrálnym bodom plánov Nemecka a Európskej únie (EÚ) na posilnenie odolnosti kontinentu voči problémom v dodávateľských reťazcoch. Cieľom je vyrábať viac komponentov lokálne potom, ako pandémia ochorenia COVID-19 a ruská invázia na Ukrajinu poukázali na riziká spojené s dlhými globálnymi dodávateľskými reťazcami.



Podľa nemeckých novín stúpajúce ceny energií a surovín narušili pôvodné výpočty americkej spoločnosti. Zatiaľ čo Intel pôvodne plánoval náklady vo výške 17 miliárd eur, aktuálne sa odhad výdavkov priblížil k 20 miliardám eur, napísali noviny Volksstimme.



"Geopolitické výzvy vzrástli a dopyt po polovodičoch klesol," citovali noviny hovorcu Intelu Benjamina Bartedera. "To znamená, že ešte nemôžeme poskytnúť definitívny dátum začiatku výstavby."



Spoločnosť dodala, že s nemeckou vládou diskutuje o tom, ako by sa dala preklenúť "diera" vo financovaní, uviedli noviny.



"V tejto súčasnej situácii sa objavila diera. Pracujeme s partnermi vo vláde, aby sme projekt posunuli vpred," citovali noviny Intel.