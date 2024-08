Intel plánuje zrušiť 15.000 pracovných miest

Santa Clara 2. augusta (TASR) - Americký výrobca čipov, spoločnosť Intel, plánuje zrušiť vo svojich prevádzkach na celom svete približne 15.000 pracovných miest. To je ekvivalent 15 % jeho pracovnej sily. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Hovorca spoločnosti uviedol, že počet ovplyvnených pracovných miest sa bude líšiť v každom závode a v každom regióne. Očakáva sa, že väčšina prepúšťaní bude dokončená v tomto roku.



Po zverejnení neuspokojivých finančných výsledkov za 2. štvrťrok Intel oznámil, že v roku 2025 plánuje ušetriť 10 miliárd USD (9,27 miliardy eur).



Generálny riaditeľ Intel Pat Gelsinger v správe pre zamestnancov uviedol, že budúci týždeň spoločnosť oznámi vylepšenú ponuku odchodu do dôchodku pre oprávnených zamestnancov a ponúkne program pre dobrovoľné odchody.



"Naše náklady sú príliš vysoké, naše marže sú príliš nízke. Potrebujeme odvážnejšie kroky na riešenie oboch, najmä vzhľadom na naše finančné výsledky a výhľad na druhú polovicu roka 2024, ktorý je horší, ako sa pôvodne očakávalo," povedal.



Americký výrobca čipov zostáva hlavným hráčom na trhoch s osobnými počítačmi a so servermi, ale má problémy držať krok s rastúcim dopytom po čipoch pre umelú inteligenciu (AI).



(1 EUR = 1,0789 USD)