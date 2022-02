Santa Clara 15. februára (TASR) - Americký koncern Intel prevezme izraelského výrobcu polovodičov Tower Semiconductor za 5,4 miliardy USD (4,77 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Bloomberg.



Akvizícia je súčasťou plánu šéfa Intelu Pata Gelsingera presadiť sa oblasti zmluvnej výroby čipov. Intel zaplatí 53 USD v hotovosti za akciu Tower. Správne rady oboch firiem transakciu, ktorá by sa mala uzavrieť v priebehu približne 12 mesiacov, už schválili. Odobriť ju ešte musia akcionári izraelskej firmy a regulačné úrady.



Akcie Tower v predburzovom obchodovaní v Tel Avive vyskočili o 43 % a akcie Intelu v New Yorku o necelé 1 %.



Intel prevzatím rozšíri svoje výrobné kapacity. Tower Semiconductor produkciu v USA a Ázii. Aktuálne sú globálne produkčné kapacity nedostatočné a nedokážu pokryť vysoký dopyt, ktorý sa prudko oživil po koronakríze. Preto mnohí výrobcovia výrazne rozsiahlo investujú do výstavby produkčných závodov.



(1 EUR = 1,1316 USD)