Spoločnosť Intel vlani prehĺbila svoju prevádzkovú stratu

Santa Clara 3. apríla (TASR) - Americký výrobca čipov, spoločnosť Intel, v minulom roku prehĺbil svoju stratu. To je tvrdá rana pre firmu, ktorá sa snaží získať späť prvenstvo v technologickom sektore po tom, ako ju z pozície svetovej jednotky zosadil taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). TASR o tom informuje na základe správy Reuters a CNBC.



Intel uviedol, že jeho zlievarenská divízia vykázala za rok 2023 prevádzkovú stratu 7 miliárd USD (6,51 miliardy eur). To bolo viac než strata 5,2 miliardy USD v roku 2022.



Tržby tejto divízie pritom vlani klesli o 31 % na 18,9 miliardy USD z 27,49 miliardy USD rok predtým. Je to prvýkrát, čo spoločnosť Intel zverejnila celkové príjmy len za svoju zlievarenskú činnosť.



Iné americké polovodičové spoločnosti, ako Nvidia a AMD, navrhujú svoje čipy, ale posielajú ich do ázijských zlievarní, často do prevádzok TSMC, kde z nich vyrábajú finálne produkty.



Veľká časť príjmov zlievarne Intelu v súčasnosti pochádza z jej vlastných prevádzok, uviedol výrobca čipov. Intel tiež preformuloval svoje produktové divízie. Nová divízia produktov, ktorá pozostáva najmä z procesorov pre osobné počítače (PC) a servery, vykázala v roku 2023 prevádzkový príjem 11,3 miliardy USD.



Intel očakáva, že straty jeho zlievarne vyvrcholia v roku 2024 a nakoniec dôjde k obratu niekde "v polovici" obdobia medzi týmto rokom a koncom roku 2030.



"Rok 2024 je rokom, keď prevádzková strata zlievarne dosiahne dno," povedal generálny riaditeľ Pat Gelsinger, podľa ktorého dôjde k zlomu približne do roku 2027.



Podľa Gelsingera zlievarenský biznis spoločnosti zasiahli zlé rozhodnutia vrátane negatívneho postoja k novým strojom holandskej firmy ASML. Hoci tieto stroje mohli stáť viac ako 150 miliónov USD, sú nákladovo efektívnejšie.



Čiastočne v dôsledku chybných krokov spoločnosť Intel presunula výrobu približne 30 % z celkového počtu základných dosiek externým zmluvným výrobcom, ako je TSMC, uviedol Gelsinger. Cieľom je znížiť toto číslo na približne 20 %.



Intel plánuje minúť 100 miliárd USD na vybudovanie alebo rozšírenie tovární na výrobu čipov v štyroch štátoch USA. Jeho plán obratu závisí od presvedčenia externých spoločností, aby využívali jeho služby.



Spoločnosť intenzívne investuje, aby dobehla svojich hlavných rivalov v oblasti výroby čipov, TSMC a Samsung Electronics.



(1 EUR = 1,0749 USD)