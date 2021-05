Intel zopakoval, že problémy s nedostatkom čipov môžu trvať roky

Tchaj-pej 31. mája (TASR) - Môže trvať aj niekoľko rokov, kým sa vyrieši globálny nedostatok polovodičov, ktorý prinútil mnohé automobilky obmedziť, alebo dočasne zastaviť výrobné linky. A zasiahol aj ďalšie firmy, napríklad výrobcov spotrebnej elektroniky. Vyhlásil to v pondelok generálny riaditeľ spoločnosti Intel Pat Gelsinger na virtuálnom stretnutí v rámci veľtrhu Computex v taiwanskej metropole Tchaj-pej.



Podľa Gelsingera súčasný trend práce a štúdia na diaľku z domu počas pandémie ochorenia COVID-19, viedol k „cyklu výbušného rastu" dopytu po polovodičoch, ktorý zaplavil globálne zásobovacie reťazce.



Skonštatoval tiež, že aj keď toto priemyselné odvetvie podniklo kroky na riešenie krátkodobých obmedzení, stále môže trvať niekoľko rokov, kým tzv. ekosystém vyrieši nedostatok kapacity, substrátov a komponentov.



Gelsinger v polovici apríla v rozhovore pre noviny The Washington Post povedal, že potrvá "pár rokov“, kým sa zmiernia problémy s nedostatkom čipov pre polovodiče. Samotný Intel plánuje začať vyrábať čipy pre automobily do šiestich až deviatich mesiacov, aby odstránil ich nedostatok v amerických závodoch.



Spoločnosť Intel v marci oznámila plán na rozšírenie svojej výrobnej kapacity v oblasti čipov, vybudovanie dvoch tovární v Arizone a otvorenie svojich závodov pre externých zákazníkov.



„Plánujeme expanziu do ďalších oblastí v USA a Európe, čím zabezpečíme udržateľný a bezpečný dodávateľský reťazec polovodičov pre celý svet,“ uviedol Gelsinger bez bližšieho vysvetlenia.



Plány spoločnosti Intel by mohli byť priamo výzvou pre ďalších dvoch popredných výrobcov čipov: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co TSMC) a juhokórejskú spoločnosť Samsung Electronics.



Oba koncerny dominovali v odvetví výroby polovodičov a presunuli ťažisko ich produkcie z USA, kde bola kedysi vyvinutá veľká časť technológie, do Ázie, kde sa teraz vyrábajú viac ako dve tretiny čipov.