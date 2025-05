Inteligentné batériové úložiská môžu využiť menšie firmy a domácnosti

Žilina 13. mája (TASR) - Finančné úspory, optimalizáciu spotreby, ale aj dlhodobý ekonomický profit prináša inteligentné batériové úložisko Infimeo, ktoré spoločnosť Stredoslovenská energetika (SSE) zaradila do svojej ponuky pre zákazníkov z radov domácností a malých stredných podnikov. TASR o tom informovala hovorkyňa SSE Michaela Krivá.



Doplnila, že inteligentné batériové úložisko je výsledkom spolupráce a strategického partnerstva SSE so slovenskou technologickou spoločnosťou Fuergy, ktorá vyvíja vlastné smart riešenia pre energetickú optimalizáciu. „Vývoj a uvedenie riešenia Infimeo na trh je zároveň spoločnou reakciou oboch firiem na neustále rastúci dopyt po obnoviteľných zdrojoch a riešeniach pre decentralizáciu energetiky,“ uviedla Krivá.



Podľa generálneho riaditeľa SSE Zdeňka Schramla je to dôležitý krok v úsilí sprístupniť ponuku moderných energetických služieb a technológií pre všetky skupiny svojich zákazníkov. „Vďaka vlastnému smart batériovému systému môžu naši zákazníci nielen lepšie využívať obnoviteľné zdroje, ale aj znižovať náklady na energie a zvyšovať mieru svojej energetickej sebestačnosti,“ poznamenal Schraml.



Dodal, že zákazníkom sa otvára aj úplne nová príležitosť, keď prostredníctvom kapacity inteligentného batériového úložiska môžu pre SSE poskytovať služby flexibility a zarábať tak na energetickom trhu.