Intenzita obratu v zahraničnom obchode SR sa v závere roka zrýchlila

Bratislava 8. februára (TASR) - Intenzita obratu v zahraničnom obchode SR sa v závere roka výrazne zrýchlila. Dvojciferný medziročný rast vývozov sa prejavil na prebytku zahraničného obchodu. Uviedol to v komentári k decembrovým výsledkom zahraničného obchodu Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



"Ten sa síce podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR v porovnaní s novembrom podľa očakávaní zmiernil, bilancia sa však neprepadla až do mínusu, ako neraz v závere roka býva zvykom a ostala stále pozitívna v objeme 159 milióna eur. Ide tak o historicky najvyšší decembrový prebytok zahraničného obchodu," priblížil Koršňák. Obrat v zahraničnom obchode sa v závere roka podľa neho výraznejšie zvýšil na oboch stranách bilancie.



"Druhá vlna pandémie v Európe by aj napriek tomu, že v závere roka sme pozorovali len limitované negatívne dosahy na priemysel, mala predsa len brzdiť zotavovanie priemyslu a ovplyvniť tak aj čísla zahraničného obchodu v úvode roka. Nie je pritom vylúčené, že v obavách zo zhoršenia situácie (a znemožnenia výroby v úvode roka) vyrábala časť priemyslu v závere roka na sklad. Očakávame preto, že prekvapivo pozitívne decembrové čísla zahraničného obchodu (najmä v obrate) nebudú mať dlhé trvanie a v úvode tohto roka budeme môcť pozorovať silnú korekciu. Potvrdzoval by to aj zhoršujúci sa sentiment v priemysle," myslí si analytik.



"Ak pandémia nútene neodstaví priemyselnú výrobu a/alebo hermeticky nezavrie hranice, prepady podobné tým z jari minulého roka však už neočakávame. Po upokojení aktuálnej druhej vlny pandémie by sa obrat v zahraničnom obchode mohol pomerne rýchlo zotavovať, rozširovanie prebytkov zahraničného obchodu sa však pravdepodobne bude spomaľovať, pričom nie je vylúčená ani mierna korekcia silnej druhej polovice minulého roka, najmä ak sa výraznejšie zotaví cena ropy na svetových trhoch," dodal Koršňák.



Podľa Evy Sadovskej, analytičky Wood & Company, v prípade zahraničného obchodu je najviac sledovanou kategória stroje a prepravné zariadenia, ktorej súčasťou je aj automobilový priemysel. "Vývoz v tejto oblasti bol v decembri medziročne vyšší o 16,2 %, keďže bol evidovaný na úrovni 4,35 miliardy eur a na celkovom vývoze SR sa podieľal viac ako dvomi tretinami," doplnila Sadovská.



ŠÚ SR informoval, že celkový vývoz tovaru v decembri 2020 dosiahol hodnotu 6,5 miliardy eur, čo predstavuje medziročný rast o 12,5 %, najvyšší v roku 2020. Druhý mesiac po sebe rástol aj celkový dovoz tovaru, ktorý sa posledný mesiac predchádzajúceho roka zvýšil o 9,6 % na 6,3 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 158,7 milióna eur, čo je výrazne menej ako predošlé mesiace, ale neobvykle vysoká hodnota na posledný mesiac v roku. Je to najvyššia decembrová hodnota od roku 2010.