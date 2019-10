MH SR: Intenzívny obchod so Singapurom môže otvoriť dvere na trhy Ázie

Bratislava 31. októbra (TASR) - Obchodné kontakty medzi Slovenskom a juhovýchodnou Áziou by mali byť intenzívnejšie a podporí ich aj nová dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom, ktorá má začať platiť ešte tento rok. Práve obchod a inovácie boli hlavnými témami návštevy ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) 28. a 29. októbra v tomto rozlohou najmenšom ázijskom štáte, ktorého ekonomika patrí k najvýkonnejším na svete. Minister by chcel do Singapuru zorganizovať misiu pre podnikateľov, informovalo vo štvrtok Ministerstvo hospodárstva SR.



Ekonomika Singapuru je otvorená a proexportne orientovaná, podobne ako Slovensko. Vzájomná obchodná výmena v roku 2018 medziročne vzrástla o takmer 11 % na 74 miliónov eur. Podobný trend je možné sledovať aj počas tohto roka. "Aj keď tempo slovenského vývozu rastie, stále je tu priestor na ďalšie zlepšovanie. Aj pre lepšie obchodné kontakty medzi Slovenskom a Singapurom plánujeme organizovať misiu našich podnikateľov," skonštatoval Žiga po stretnutí so singapurským kolegom, ktorého pozval na oficiálnu návštevu SR.



Minister obchodu a priemyslu Singapuru Chan Chun Sing pripomenul, že Singapur pre proexportnú orientáciu intenzívne podporuje voľný obchod a veľa pozitívneho si sľubuje aj od novej obchodnej dohody s EÚ. Slovensko podľa Žigu oceňuje, že Singapur odstráni všetky zostávajúce clá na výrobky EÚ. "Intenzívnejší obchod so Singapurom môže otvoriť dvere na trhy juhovýchodnej Ázie s viac ako 300 miliónmi obyvateľov," doplnil šéf slovenského rezortu hospodárstva.



Partneri diskutovali najmä o prechode priemyslu na automatizáciu a robotizáciu. V tejto oblasti patrí Singapur medzi svetovú špičku s počtom robotov na 1000 pracovníkov a Slovensko je vysoko nad európskym priemerom. Minister hospodárstva sa počas svojej pracovnej cesty stretol aj s predstaviteľmi Singapurskej obchodnej federácie, vrátane jej generálneho riaditeľa Ho Meng Kitom, s ktorým rokovali o aktuálnom vývoji vzájomných obchodných vzťahov.



Singapur je najväčším obchodným partnerom EÚ v juhovýchodnej Ázii. Celkový bilaterálny obchod s tovarom predstavuje viac ako 53 miliárd eur a obchod so službami v hodnote 51 miliárd eur. V Singapure je založených viac ako 10.000 spoločností z EÚ. Táto krajina je v rámci Ázie jednotkou pre európske investície, ktoré v posledných rokoch významne rástli, čo platí aj opačne.