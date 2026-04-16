Intermodal Technologies pozastavil projekt výroby kontajnerov
Dôvodom je nepriaznivý vývoj na trhu nákladnej železničnej dopravy.
Prievidza 16. apríla (TASR) - Spoločný podnik Optifin Invest, Budamar Group a Hornonitrianske bane zamestnanecká Intermodal Technologies pozastavil realizáciu investičného zámeru výroby kontajnerov pre intermodálnu dopravu na hornej Nitre. Dôvodom je nepriaznivý vývoj na trhu nákladnej železničnej dopravy. Pre TASR to vo štvrtok uviedol predseda dozornej rady a riaditeľ pre stratégiu a vonkajšie vzťahy Hornonitrianskych baní Prievidza Rastislav Januščák.
„Situácia na trhu nákladnej železničnej dopravy je komplikovaná a v súčasnosti prebieha kontinuálny pokles dopravných zákaziek v celej Európe, čo má za následok útlm tohto sektora a zásadný dosah na predmetný investičný zámer,“ vysvetlil Januščák.
Spoločnosť z tohto dôvodu zároveň požiadala Ministerstvo hospodárstva SR o zrušenie rozhodnutia pred začatím čerpania investičnej pomoci. Urobila tak ešte vo februári, vyplýva z rozhodnutia o zrušení pomoci, ktoré zverejnil rezort hospodárstva na svojom webe. Vláda SR firme ešte vlani v júli priznala investičnú pomoc vo výške 500.000 eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Cieľom bola podpora hospodárskeho rozvoja, konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest. Prijímateľ v investičnom zámere plánoval vynaložiť celkové oprávnené investičné náklady v minimálnej nominálnej hodnote 34.783.078 eur a vytvoriť 270 pracovných miest, pripomenulo ministerstvo v rozhodnutí.
Investičný zámer firmy nateraz úplne nezrušili. „Realizácia tohto projektu bude mať význam, ak Európska únia, v súlade so svojimi klimatickými cieľmi, podporí ekologickejšiu alternatívu, orientáciu členských štátov na rozvoj železničnej dopravy,“ podotkol Januščák. V prípade zmeny situácie na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy je podľa neho možné prehodnotenie investičného zámeru a jeho následná realizácia zo strany zainteresovaných partnerov.
Spoločný projekt pripravili firmy v rámci transformácie hornej Nitry po ukončení ťažby uhlia, cieľom mala byť podpora zamestnanosti. Výrobu plánoval spoločný podnik umiestniť v existujúcich priestoroch odštepného závodu Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky. „Tento závod v súčasnosti realizuje strojársku výrobu v kooperácii pre iných podnikateľov v strojárskom sektore. Odštepný závod zamestnáva 26 kmeňových pracovníkov,“ dodal Januščák.
