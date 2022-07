Internát na Medickej v Košiciach chcú rekonštruovať za milióny eur

Košice 27. júla (TASR) – Rekonštrukciou za viac ako tri milióny eur má prejsť deväťpodlažná budova školského internátu na Medickej ulici v Košiciach, ako aj spojovacia chodba a jedáleň. Pre TASR to potvrdil hovorca Košického samosprávneho kraja (KSK) Michal Hudák.



Súčasný stav budovy je podľa neho nevyhovujúci z pohľadu energetickej efektívnosti. Práce majú zahŕňať výmenu osvetlenia, zateplenie fasády, výmenu ľahkého obvodového plášťa, zateplenie striech a výmenu okien a exteriérových dverí. "Realizáciou projektu sa zabezpečí ekologickejšia prevádzka budovy, úspora nákladov na spotrebovávané energie, zníženie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, hospodárnosť a efektívnosť pri vykurovaní," uviedol.



Rekonštrukcia má na základe zmluvy o dielo uzavretej so zhotoviteľom stáť 3,09 milióna eur s DPH. V žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia požiadali o maximálnu možnú výšku financovania, čo predstavuje viac ako 1,05 milióna eur. "Zvyšok bude hradený z rozpočtu KSK v prípade, že žiadosť o NFP bude úspešná," dodal Hudák.



Začiatok realizácie podľa kraja závisí od vyhodnotenia žiadosti o NFP, podali ju v závere júna. "Podľa doterajších skúseností administratívna a odborná kontrola trvá približne dva mesiace, berúc ohľad na letné dovolenkové obdobie. V teoretickej rovine by sa mohlo začať s prácami koncom jesene 2022, prípadne na jar roku 2023 s prihliadnutím na klimatické pomery v danom období," doplnil.



Rekonštrukcia internátu, ktorého kapacita je zhruba 680 žiakov, by mala byť hotová do 150 dní od odovzdania staveniska. Ubytovanie pre študentov podľa KSK prácami nebude obmedzené.