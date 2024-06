Internet si budú môcť zákazníci preniesť ako telefónne číslo

Bratislava 26. júna (TASR) - Každý operátor, ktorý poskytuje internet, bude musieť od nového roka umožniť jeho prenesenie k inému operátorovi, a to s tým, že za zákazníka vybaví všetky súvisiace náležitosti. Vyplýva to z novej vyhlášky publikovanej v Zbierke zákonov, informoval o tom v stredu Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.



Úrad v novej vyhláške stanovil jednotný postup zmeny internetu pre dotknutých operátorov. Cieľom bolo uľahčiť proces pre zákazníkov. "Chceli sme odbremeniť ľudí - zákazníkov telekomunikačných operátorov od nadbytočnej administratívy," povedal riaditeľ odboru regulácie elektronických komunikácií regulačného úradu Ivan Martyák. Operátor zabezpečí pre zákazníka plynulý prechod služby k dohodnutému dňu, to znamená, že zákazník nebude bez internetu viac než jeden deň a rovnako nebude platiť duplicitne.



Vyhláška chráni verejnosť aj v prípade oneskorenia prenosu internetu k inému operátorovi, prenosu internetu proti vôli zákazníka alebo pri zneužití procesu prenosu internetu a nedodržaní podmienok súvisiacich so zmenou operátora poskytujúceho internet. V týchto prípadoch sa môžu zákazníci obrátiť na úrad s podnetom, ktorý bude následne prešetrený. V prípade, že sa potvrdia porušenia, bude operátorovi uložená pokuta vo výške od 200 eur do 5 % jeho obratu.