Internetové nákupy na Slovensku po dvoch rokoch poklesu začínajú rásť

Bratislava 20. apríla (TASR) - Internetové nákupy na Slovensku (e-commerce) po dvoch rokoch poklesu začínajú rásť. Medziročný vývoj obratu online nákupov v prvom štvrťroku 2024 narástol o 4 %. Najväčší záujem v prvom štvrťroku tohto roka bol o záhradný ratanový nábytok, najmenší o zjazdové lyže. Spokojnosť zákazníkov s e-shopmi za prvé tri mesiace roka 2024 dosiahla vyše 95 %. Vyplýva to z analýzy prvého štvrťroka roku 2024 eCommerce Insider nákupného poradcu Heureka.



Zlepšenie odštartovali už Vianoce a vyšší záujem o online nákupy pretrval aj počas novoročných výpredajov. Skorší nástup jari pomohol februáru a, naopak, spomalil marec, zhodnotila Heureka. "Registrujeme nesmelé náznaky zlepšenia spotrebiteľskej nálady, keďže spotrebitelia začali nakupovať produkty s vyššou cenou, vrátane elektroniky, ktorej sa v poslednom období nedarilo," priblížil generálny riaditeľ Heureka Group David Chmelař.



V online predaji bol v prvom kvartáli 2024 najväčší záujem o produkty súvisiace so skorším príchodom jari. Popri záhradnom ratanovom nábytku, ktorého predaj vzrástol o 83 %, bol záujem aj o krovinorezy (+41 %), záhradné nožnice (+33 %), kosačky (+26 %), kultivátory (+24 %) či hnojivá (+20 %). Zvýšený záujem bol aj o veterinárne produkty (+34 %), ktoré ľudia začali viac nakupovať pre skorý štart kliešťovej sezóny.



Naopak, najviac poklesol predaj zjazdových lyží, menší záujem v prvom kvartáli 2024 bol aj o automatické kávovary, herné konzoly, grafické karty a elektrokolobežky. "Pozitívnym signálom sú vírivky (+72 %), ktoré patria do kategórie citlivej na spotrebiteľskú náladu. Pokles predaja herných konzol bol očakávaný, keďže v poslednom období absentujú nové modely a trh je tak nasýtený. Rovnako považujeme za nasýtený trh s automatickými kávovarmi," vysvetlil Chmelař.



V medziročnom porovnaní narástla v prvom kvartáli 2024 priemerná hodnota objednávky o 7 %. V priemere ľudia pri jednej objednávke minuli 69 eur. "Za nárastom vidíme najmä infláciu, keďže popularita a dostupnosť online nakupovania, naopak, podporujú aj menšie nákupy," uviedol Chmelař.



Odborníci odhadli, že zlepšenie spotrebiteľskej nálady by sa mohlo preklopiť aj do leta. "Aj keď druhý kvartál roka nepatrí medzi objemovo silné, očakávame, že e-commerce sa už stabilizoval. Veríme v čierne čísla, pretože ak sa potvrdí zlepšenie spotrebiteľskej nálady, e-commerce na Slovensku má veľký priestor rásť," dodal Chmelař.