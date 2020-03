Internetoví hekeri šíria podvodné e-maily a webstránky

Bratislava 18. marca (TASR) – Aj v čase celosvetovej pandémie spôsobenej novým koronavírusom sa nájdu podvodníci, ktorí sa pokúšajú zneužiť situáciu. Slovenská sporiteľňa upozorňuje na podvodné e-maily, ktorými sa podvodníci snažia získať prístupové heslá k elektronickému bankovníctvu klientov.



Súčasne aj na falošnú webstránku, ktorá vzbudzuje dojem, že ide o skutočnú prihlasovaciu stránku do Georgea od Slovenskej sporiteľne. "Upozorňujeme preto klientov, aby boli obozretní a neklikali na linky v podozrivých e-mailoch. Banka nikdy nepožaduje informácie o účtoch, telefónnych číslach, prihlasovacích údajoch, kódoch do služieb elektronického bankovníctva alebo o platobných kartách," upozorňuje banka.



Meno odosielateľa podvodného e-mailu síce vyzerá, že je od Slovenskej sporiteľne, ale keď sa klient pozrie dôkladne, zistí, že ide o falošnú adresu. Predmet správy je „Platba vratena“. Celá správa je v slovenskom jazyku, klienta vyzýva, aby klikol na link a následne zadal citlivé údaje.



"Takýto e-mail odporúčame bez otvorenia vymazať. E-mailová adresa odosielateľa aj predmet e-mailu sa však môžu meniť. Podvodné e-maily súčasne odkazujú na falošnú webstránku, ktorá vzbudzuje dojem, že ide o úvodnú stránku Georgea Slovenskej sporiteľne. Pri pohľade do adresného riadku je však zrejmé, že ide o podvodnú adresu," uvádza banka.



Všetky pokusy o podvod banka aktívne preveruje, a ak zistí podozrivé aktivity, podniká kroky na zabránenie vzniku škody.



Sporiteľňa zároveň radí, ako sa obdobým aktivitám hekerov brániť. Okrem iného radí, aby klient nevypĺňal žiadne údaje o platobnej karte ani nezadával žiadne SMS kódy na odblokovanie účtu a pod. Klient by nemal klikať na linky v e-mailoch, ktorým nedôveruje, alebo ich nepozná. Prihlasovať by sa mal len z oficiálnej stránky banky, resp. priamo cez adresu https://george.slsp.sk.



Vždy by si tiež mal skontrolovať, či má stránka v adresnom riadku symbol zabezpečenia – ikona zámky a protokol https, ako aj adresu.