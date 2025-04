Internetový portál: Záujem o flexibilné kancelárie v Česku rastie

Praha 26. apríla (TASR) - V Česku rastie záujem o flexibilné kancelárie. Firmy aj jednotlivci oceňujú možnosť pracovať bez dlhodobých záväzkov a so širokou škálou služieb. Koncom minulého roka fungovalo v krajine 164 flexibilných centier s plochou viac než 172.000 štvorcových metrov (m2). Najväčší záujem o ne je v Prahe, kde sa nachádzajú tri štvrtiny celkového trhu. Informoval o tom server iDNES.cz.



Podľa údajov poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield sa celková plocha flexibilných kancelárií zvýšila v Česku v porovnaní s rokom 2022 o takmer 30 %. Počet centier vzrástol o 22 %. Rast pritom ťahá najmä hlavné mesto. V Prahe je teraz v prevádzke 89 flexibilných kancelárskych centier s plochou 133.300 m2. To zodpovedá 77 % celkového trhu. Brno má deväť centier s plochou 9200 m2, nasleduje Ostrava so siedmimi centrami a 5900 m2.



Coworkingové priestory a servisované kancelárie, často označované ako flexibilné kancelárie, sú navrhnuté tak, aby podporovali networking, komunikáciu a spoluprácu medzi profesionálmi z rôznych odvetví. Obľúbené sú najmä zdieľané pracovné stoly, ktoré si ľudia môžu prenajať bez nutnosti mať fixné miesto.



Okrem toho si klienti môžu zabezpečiť aj stály pracovný stôl, súkromnú kanceláriu alebo napríklad členstvo iba na jeden deň. Niektoré centrá ponúkajú aj špeciálne členstvo, ako je virtuálna kancelária s firemnou adresou bez fyzického pracoviska alebo vstupy iba počas víkendov či v nočných hodinách. Najväčšou slabinou flexibilných kancelárií je podľa klientov nedostatok parkovacích miest a často aj málo zasadacích miestností pre menšie skupiny.



Podľa odborníkov flexibilné kancelárie už prestávajú byť doménou startupov či freelancerov. Stále viac ich využívajú aj veľké firmy, ktoré hľadajú efektívnejšie využitie kancelárskych priestorov alebo zázemie pre hybridné pracovné modely.