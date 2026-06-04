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Internetový predaj v Nemecku pokračuje v raste
Nemecký maloobchod podľa údajov HDE v súčasnosti vytvára približne sedminu celkových tržieb v online priestore.
Autor TASR
Berlín 4. júna (TASR) - Internetový predaj v Nemecku pokračuje v raste aj napriek slabej spotrebiteľskej dôvere. Prispievajú k tomu aj nástroje umelej inteligencie (AI), ktoré sa využívajú čoraz častejšie, napríklad na porovnávanie cien, oznámila vo štvrtok asociácia nemeckého maloobchodu (HDE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Online maloobchod sa môže do určitej miery odpútať od nepriaznivého vývoja tržieb v širšom maloobchodnom sektore,“ uviedol Stephan Tromp, zástupca generálneho riaditeľa HDE. Združenie vo svojej novej prognóze očakáva, že tržby online maloobchodu v Nemecku v roku 2026 vzrastú v nominálnom vyjadrení o 4,3 %. V kamenných obchodoch sa počíta s rastom len o 1,6 %.
Nemecký maloobchod podľa údajov HDE v súčasnosti vytvára približne sedminu celkových tržieb v online priestore. Online predaj nového tovaru v Nemecku dosiahol v roku 2025 celkovú hodnotu 92 miliárd eur, čo bolo takmer o 4 % viac ako v predchádzajúcom roku
„Online maloobchod sa môže do určitej miery odpútať od nepriaznivého vývoja tržieb v širšom maloobchodnom sektore,“ uviedol Stephan Tromp, zástupca generálneho riaditeľa HDE. Združenie vo svojej novej prognóze očakáva, že tržby online maloobchodu v Nemecku v roku 2026 vzrastú v nominálnom vyjadrení o 4,3 %. V kamenných obchodoch sa počíta s rastom len o 1,6 %.
Nemecký maloobchod podľa údajov HDE v súčasnosti vytvára približne sedminu celkových tržieb v online priestore. Online predaj nového tovaru v Nemecku dosiahol v roku 2025 celkovú hodnotu 92 miliárd eur, čo bolo takmer o 4 % viac ako v predchádzajúcom roku