Intesa Sanpaolo chce prevziať konkurenčnú banku UBI za 4,9 mld. eur

Miláno/Turín 18. februára (TASR) - Dlhoočakávaná konsolidácia v talianskom bankovom sektore sa dala do pohybu. Druhá najväčšia talianska banka z pohľadu aktív Intesa Sanpaolo chce prevziať menšieho konkurenta Unione di Banche Italiane (UBI).



Intesa ponúka za UBI 4,9 miliardy eur. Sumu chce zaplatiť vlastnými novými akciami, pričom akvizícia by sa mala zrealizovať do konca roka. Podielnici UBI majú dostať za 10 svojich akcií 17 nových akcií Intesa. Na základe piatkových (14. 2.) zatváracích kurzov ponúka Intesa prémiu 27,6 %. Banka očakáva, že prevzatie zvýši jej zisk na akciu o 6 %.



Prekvapivá ponuka podaná v noci by spôsobila zmeny v talianskom bankovom systéme, ktorý sa musí vyrovnávať so slabým rastom domácej ekonomiky a nízkymi úrokovými sadzbami v eurozóne. "Chceme skombinovať Intesa Sanpaolo a UBI, dvoch z najlepších hráčov v talianskom bankovom systéme, aby sme vytvorili nového lídra v oblasti udržateľného a inkluzívneho rastu," uviedol výkonný riaditeľ Intesa Sanpaolo Carlo Messina.



Trhová kapitalizácia banky UBI pred podaním ponuky predstavovala takmer 4 miliardy eur. Len v pondelok (17. 2.) oznámila, že do roka 2022 zruší vyše 2000 pracovných miest a 175 pobočiek.