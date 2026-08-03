< sekcia Ekonomika
Intesa Sanpaolo dosiahla historicky najlepší polrok
Čistý zisk skupiny vzrástol medziročne o 6,5 % na 5,6 miliardy eur.
Autor OTS
Bratislava 3. augusta (OTS) - Banková skupina Intesa Sanpaolo zaznamenala za prvých šesť mesiacov roku 2026 najlepší polročný výkon vo svojej histórii. Čistý zisk skupiny vzrástol medziročne o 6,5 % na 5,6 miliardy eur, čo viedlo k revízii celoročného výhľadu nad úroveň 10 miliárd eur. Darilo sa aj slovenskej VÚB banke, ktorá je súčasťou tejto medzinárodnej bankovej skupiny. VÚB potvrdila silnú obchodnú výkonnosť a upevnila si stabilnú pozíciu na domácom trhu.
Hlavným motorom úspechu skupiny v prvom polroku 2026 bol rekordný nárast výnosov z poplatkov, poistenia a správy majetku. Prevádzkový zisk skupiny vzrástol o 9,1 % v porovnaní s prvým polrokom 2025, pričom prevádzkové náklady vďaka disciplíne klesli o 0,7 %. Finančný majetok klientov prekročil úroveň 1,5 bilióna eur.
Skupina si udržiava excelentnú kapitálovú pozíciu s ukazovateľom CET1 na úrovni 13,1 % a potvrdzuje status banky s takmer nulovým podielom zlyhaných úverov (Net NPL ratio 0,8 %). Mimoriadnu ziskovosť potvrdzujú aj ukazovatele ROE na úrovni 20 % a ROTE na úrovni 25 %. V priebehu roka 2026 navyše plánuje skupina rozdeliť približne 9,4 miliardy eur prostredníctvom dividend a spätného odkúpenia akcií.
Okrem komerčných úspechov skupina potvrdila svoju rolu lídra v oblasti sociálneho vplyvu. Podporila finančnú inklúziu poskytnutím sociálnych úverov v objeme 3 miliardy eur a od roku 2023 vyčlenila viac ako 1,1 miliardy eur na boj proti chudobe a znižovanie nerovností.
VÚB banka dosiahla v prvom polroku prevádzkový zisk vo výške 252,1 milióna eur a čistý zisk na úrovni 170 miliónov eur. Výsledky za prvých šesť mesiacov roka potvrdzujú silnú obchodnú výkonnosť banky, vyvážený rast na strane aktív aj pasív a efektívne riadenie nákladov. Pozitívny vývoj zaznamenala VÚB najmä v oblasti hypotekárnych úverov a investičných služieb.
Celkový objem úverov klientom dosiahol ku koncu júna 2026 úroveň 22,9 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 8,7 %. Rast úverového portfólia bol ťahaný najmä retailovým segmentom, predovšetkým hypotekárnymi úvermi.
Dynamický vývoj pokračoval aj na strane zdrojov financovania. Ich celkový objem predstavoval 18,6 miliardy eur, čo je o 11,9 % viac ako v júni 2025. K rastu prispeli vklady domácností aj podnikateľských klientov.
Výnosy z finančných trhov ďalej rástli, k čomu prispela aj spolupráca so sesterskou správcovskou spoločnosťou Eurizon. Tá si dlhodobo udržiava vedúce postavenie na slovenskom trhu v čistých predajoch, celkovom objeme spravovaných aktív aj vo výkonnosti portfólií.
Prevádzkové náklady banky medziročne mierne vzrástli najmä v dôsledku vyšších personálnych a administratívnych výdavkov. Ich vývoj zostal v súlade s očakávaniami a VÚB banka si naďalej udržala vysokú úroveň prevádzkovej efektivity. Pomer nákladov a výnosov na konsolidovanej báze dosiahol 36,2 %. Napriek miernemu medziročnému zvýšeniu tak zostal na veľmi nízkej úrovni.
Úspešné výsledky prvého polroka doplnil aj medzinárodný úspech VÚB banky v oblasti digitálnych inovácií. Magazín Global Finance zaradil VÚB banku medzi Top finančných inovátorov za rok 2026 v regióne strednej a východnej Európy. Ocenenie banka získala za projekt Sofia, unikátne digitálne riešenie postavené na umelej inteligencii, ktoré podporuje osobných bankárov pri finančnom poradenstve.
Hlavným motorom úspechu skupiny v prvom polroku 2026 bol rekordný nárast výnosov z poplatkov, poistenia a správy majetku. Prevádzkový zisk skupiny vzrástol o 9,1 % v porovnaní s prvým polrokom 2025, pričom prevádzkové náklady vďaka disciplíne klesli o 0,7 %. Finančný majetok klientov prekročil úroveň 1,5 bilióna eur.
Skupina si udržiava excelentnú kapitálovú pozíciu s ukazovateľom CET1 na úrovni 13,1 % a potvrdzuje status banky s takmer nulovým podielom zlyhaných úverov (Net NPL ratio 0,8 %). Mimoriadnu ziskovosť potvrdzujú aj ukazovatele ROE na úrovni 20 % a ROTE na úrovni 25 %. V priebehu roka 2026 navyše plánuje skupina rozdeliť približne 9,4 miliardy eur prostredníctvom dividend a spätného odkúpenia akcií.
Okrem komerčných úspechov skupina potvrdila svoju rolu lídra v oblasti sociálneho vplyvu. Podporila finančnú inklúziu poskytnutím sociálnych úverov v objeme 3 miliardy eur a od roku 2023 vyčlenila viac ako 1,1 miliardy eur na boj proti chudobe a znižovanie nerovností.
VÚB banka dosiahla v prvom polroku prevádzkový zisk vo výške 252,1 milióna eur a čistý zisk na úrovni 170 miliónov eur. Výsledky za prvých šesť mesiacov roka potvrdzujú silnú obchodnú výkonnosť banky, vyvážený rast na strane aktív aj pasív a efektívne riadenie nákladov. Pozitívny vývoj zaznamenala VÚB najmä v oblasti hypotekárnych úverov a investičných služieb.
Celkový objem úverov klientom dosiahol ku koncu júna 2026 úroveň 22,9 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 8,7 %. Rast úverového portfólia bol ťahaný najmä retailovým segmentom, predovšetkým hypotekárnymi úvermi.
Dynamický vývoj pokračoval aj na strane zdrojov financovania. Ich celkový objem predstavoval 18,6 miliardy eur, čo je o 11,9 % viac ako v júni 2025. K rastu prispeli vklady domácností aj podnikateľských klientov.
Výnosy z finančných trhov ďalej rástli, k čomu prispela aj spolupráca so sesterskou správcovskou spoločnosťou Eurizon. Tá si dlhodobo udržiava vedúce postavenie na slovenskom trhu v čistých predajoch, celkovom objeme spravovaných aktív aj vo výkonnosti portfólií.
Prevádzkové náklady banky medziročne mierne vzrástli najmä v dôsledku vyšších personálnych a administratívnych výdavkov. Ich vývoj zostal v súlade s očakávaniami a VÚB banka si naďalej udržala vysokú úroveň prevádzkovej efektivity. Pomer nákladov a výnosov na konsolidovanej báze dosiahol 36,2 %. Napriek miernemu medziročnému zvýšeniu tak zostal na veľmi nízkej úrovni.
Úspešné výsledky prvého polroka doplnil aj medzinárodný úspech VÚB banky v oblasti digitálnych inovácií. Magazín Global Finance zaradil VÚB banku medzi Top finančných inovátorov za rok 2026 v regióne strednej a východnej Európy. Ocenenie banka získala za projekt Sofia, unikátne digitálne riešenie postavené na umelej inteligencii, ktoré podporuje osobných bankárov pri finančnom poradenstve.