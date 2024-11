Intesa Sanpaolo dosiahla najlepšie výsledky za prvých 9 mesiacov 2024

Bratislava 8. novembra (OTS) - Dosiahla tiež historicky najlepších deväť mesiacov v oblasti prevádzkového príjmu (+9 % oproti 9M23), prevádzkovej marže (+14 %) a hrubého príjmu (+13 %).



Odhad čistého príjmu na rok 2024 je potvrdený na úrovni > 8,5 miliardy eur, a to aj napriek významným manažérskym opatreniam v 4. štvrťroku na posilnenie budúcej ziskovosti a zatiaľ čo odhad čistého zisku na rok 2025 bol zvýšený na ~ 9 miliárd eur.



S čistým príjmom v 3. štvrťroku 2,4 miliardy EUR (+26 % v porovnaní s 3. štvrťrokom 23) predstavuje tretí štvrťrok vôbec najlepší 3. štvrťrok, ako aj z hľadiska čistého úrokového príjmu (+3 % v porovnaní s 3. štvrťrokom 23), prevádzkového príjmu, prevádzkovej marže a hrubého príjmu.



Medzi kľúčové úspechy za prvých deväť mesiacov roku 2024:

• Najlepšia ziskovosť vo svojej triede s čistým príjmom 7,2 miliardy EUR a rastom provízií o 8 % (najlepších deväť mesiacov v histórii príjmu z poistenia)

• Efektívne riadenie nákladov s 39,1 % pomerom nákladov a výnosov, najlepšie vo svojej triede v Európe

• Zero-NPL Bank s 0,9% čistým pomerom nesplácaných úverov na historických minimách

• Pevná kapitálová pozícia s 13,9 % úplne zavedený pomer CET1 (nárast o 30 bps v 3. štvrťroku), vzhľadom na 70 % výplatný pomer hotovostných dividend

• Silná a udržateľná tvorba a distribúcia hodnoty s naakumulovanými dividendami vo výške 5,0 miliardy EUR, z ktorých 3 miliardy EUR budú vyplatené v novembri, a spätným odkúpením akcií vo výške 1,7 miliardy EUR, dokončeným v októbri

• Prvotriedna pozícia v oblasti sociálneho vplyvu s už nasadeným príspevkom vo výške 0,5 miliardy EUR a približne 1 000 oddanými ľuďmi.



Ako ukazujú tieto výsledky, Intesa Sanpaolo je plne vybavená na ďalší úspech vďaka dobre diverzifikovanému a odolnému obchodnému modelu: s približne 1,4 bilióna eur vo finančných aktívach zákazníkov a značných investíciách do technológií (3,5 miliardy eur už nasadených) je skupina pripravená. využiť svoje vedúce postavenie v oblasti technológií a Wealth Management, Protection & Advisory.



Podnikateľský plán spoločnosti Intesa Sanpaolo na roky 2022 – 2025 pokračuje plnou rýchlosťou a technologická transformácia sa zrýchľuje a úspešne funguje:

• Isytech, základná technologická platforma Intesa Sanpaolo založená na cloude, je už k dispozícii klientom isybank a postupne sa rozširuje na celú skupinu

• isybank, digitálna banka Intesa Sanpaolo, dosiahla viac ako 400 000 účtov otvorených novými zákazníkmi (75 % mladších ako 35 rokov), viac ako 110 miliónov dokončených transakcií a vklady zákazníkov vo výške približne 2,1 miliardy EUR.



S odkazom na ESG záväzok skupiny Intesa Sanpaolo, tu je súhrn hlavných výsledkov dosiahnutých k 30.9.2024 v rámci obchodného plánu na roky 2022-2025:

• Podpora pri riešení sociálnych potrieb: rozšírenie programu potravín a prístrešia pre ľudí v núdzi s viac ako 48,2 miliónmi intervencií

• Finančné začlenenie: nové sociálne pôžičky (nové pôžičky na podporu neziskových aktivít, zraniteľných a mladých ľudí a obnovy miest) vo výške 18,7 miliárd EUR

• Nepretržitý záväzok voči kultúre s múzeami Progetto Cultura a Gallerie d’Italia: 30 000 m2 na 4 miestach s približne 1 700 000 návštevníkmi

• Podpora inovácií: investície vo výške približne 115 miliónov EUR do startupov

• Podpora klientov prostredníctvom ESG/klimatického prechodu: nové pôžičky na podporu zeleného hospodárstva, obehového hospodárstva a ekologického prechodu dosiahli ~62,7 miliárd EUR; nové zelené pôžičky fyzickým osobám 7,6 miliardy EUR; 77 % AuM investovaných do produktov ESG (% z celkových AuM)

• Energia získaná z obnoviteľných zdrojov: ~90 % na úrovni skupiny, 100 % v Taliansku.



„Výsledky prvých deviatich mesiacov roku 2024 potvrdili pozíciu Intesa Sanpaolo ako európskeho lídra,“ uviedol generálny riaditeľ Carlo Messina a pripomenul, že trhová hodnota Intesa Sanpaolo ju teraz stavia po bok BNP Paribas a Santander, a to aj napriek tomu, že tieto banky majú podstatne väčšie súvahy.



„V roku 2024 očakávame, že čistý zisk presiahne 8,5 miliardy eur. Cieľ čistého príjmu na rok 2025 sa zvýšil na približne 9 miliárd eur,“ zdôraznil generálny riaditeľ, „čo odráža výrazný organický rastový potenciál našej banky“.



Medzi hlavné silné stránky, ktoré pripomenul generálny riaditeľ Messina:

• vysoká ziskovosť

• udržateľné výsledky

• pevný kapitál

• nízkorizikový profil

umožňuje banke zohrávať jedinečnú úlohu pri podpore reálnej ekonomiky a sociálneho prostredia Talianska.



Generálny riaditeľ navyše pripomenul, že v prvých deviatich mesiacoch roku 2024 Intesa Sanpaolo poskytla talianskym domácnostiam a podnikom strednodobé a dlhodobé pôžičky v hodnote viac ako 30 miliárd eur a jej zamestnanci v Taliansku dostali kompenzáciu za viac ako 4 miliardy eur.



S dividendami, ktoré už k 30. septembru 2024 dosiahli výšku 5 miliárd EUR – a 40 % z tejto sumy ide talianskym rodinám a akcionárskym nadáciám – daňový príspevok Intesa Sanpaolo v tomto období predstavuje 4,6 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 700 miliónov EUR v porovnaní s na prvých deväť mesiacov roku 2023.