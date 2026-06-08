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Intesa Sanpaolo navrhla prevzatie banky Monte dei Paschi
Najväčšia talianska banka Intesa Sanpaolo v pondelok navrhla banke Monte dei Paschi (MPS) jej prevzatie za 31 miliárd eur.
Autor TASR
Rím 8. júna (TASR) - Najväčšia talianska banka Intesa Sanpaolo v pondelok navrhla banke Monte dei Paschi (MPS) jej prevzatie za 31 miliárd eur, čím odštartovala nové kolo konsolidácie v bankovom sektore krajiny. Intesa uviedla, že podľa trhovej hodnoty by tak vznikla druhá najväčšia banka v eurozóne so sieťou 3000 pobočiek. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Finančný a bankový sektor si na talianskej aj európskej úrovni vyžaduje konsolidačný proces," uviedla Intesa s tým, že by tak vznikli peňažné ústavy schopné podporovať nutné investície. Väčšie bankové skupiny môžu „konkurovať novým hráčom a udržiavať si primeranú úroveň ziskovosti na čoraz integrovanejšom trhu,“ dodala banka.
Ponuka Intesy predstavuje konkurenčný návrh voči ponuke finančného ústavu Banco BPM, ktorý v nedeľu (7. 6.) oznámil, že vyzve MPS na diskusiu o potenciálnej „fúzii rovných“ s cieľom vytvoriť druhú najväčšiu banku v Taliansku. Spoločnosť BPM uviedla, že zlúčená banka by mala hodnotu „viac ako 50 miliárd eur“.
MPS vytvorila tretiu najväčšiu bankovú skupinu v Taliansku po tom, ako v minulom roku kúpila Mediobancu.
„Finančný a bankový sektor si na talianskej aj európskej úrovni vyžaduje konsolidačný proces," uviedla Intesa s tým, že by tak vznikli peňažné ústavy schopné podporovať nutné investície. Väčšie bankové skupiny môžu „konkurovať novým hráčom a udržiavať si primeranú úroveň ziskovosti na čoraz integrovanejšom trhu,“ dodala banka.
Ponuka Intesy predstavuje konkurenčný návrh voči ponuke finančného ústavu Banco BPM, ktorý v nedeľu (7. 6.) oznámil, že vyzve MPS na diskusiu o potenciálnej „fúzii rovných“ s cieľom vytvoriť druhú najväčšiu banku v Taliansku. Spoločnosť BPM uviedla, že zlúčená banka by mala hodnotu „viac ako 50 miliárd eur“.
MPS vytvorila tretiu najväčšiu bankovú skupinu v Taliansku po tom, ako v minulom roku kúpila Mediobancu.