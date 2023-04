Intesa Sanpaolo otvára medzinárodné príležitosti podniky na Slovensku

Bratislava 28. apríla (OTS) - Skupina Intesa Sanpaolo, ktorej súčasťou je aj VÚB banka, spustila nový program na posilnenie medzinárodných obchodných príležitostí.



Nový projekt sa najskôr rozbehne na trhoch Slovenska, Rumunska a Maďarska a potom na ďalších trhoch, kde je prítomných viac ako 2 000 talianskych priemyselných skupín s vlastnými dcérskymi spoločnosťami v krajinách, kde Intesa Sanpaolo pôsobí.



Program, ktorý spoločne zostavuje divízia Banca dei Territori pod vedením Stefana Barreseho a divízia medzinárodných dcérskych bánk pod vedením Marca Elia Rottigniho, zabezpečuje zvýšenie finančných línií a ponuku produktov a služieb zameraných na internacionalizáciu a spočiatku bude zahŕňať spoločnosť Intesa Sanpaolo Bank v Rumunsku, CIB Bank v Maďarsku, VÚB banku na Slovensku a pobočky v Taliansku.



V máji sa uskutoční talianska roadshow, ktorá bude zahŕňať tri stretnutia s miestnymi spoločnosťami v Benátkach (3. mája), Bergame (4. mája) a Miláne (5. mája), ako aj národný webinár venovaný spoločnostiam v agrobiznise (18. mája). Stretnutia budú ilustrovať príležitosti, ktoré ponúka rumunský, maďarský a slovenský trh, pozitívne prognózy rastu, progresívne zvyšovanie schopnosti prilákať zahraničné investície, prideľovanie európskych fondov, vládne privatizačné programy, vyhliadky na modernizáciu infraštruktúry a dopravných sietí, rozvoj priemyselného systému a dostupnosť prírodných a poľnohospodárskych zdrojov.



SME firmy a najmä agrofirmy zo Slovenska si prídu na svoje už 6. júna, kedy sa na online podujatí organizovanom VÚB bankou a skupinou Intesa Sanpaolo dozvedia, ako môžu tento program využiť pre seba a svoje podnikanie. Všetky informácie budú včas oznámené a v máji bude spustená registrácia na túto jedinečnú online akciu na stránke VÚB banky.



Andrej Viceník, vedúci korporátneho oddelenia VÚB banky na Slovensku: "Pre malé a stredné podniky a poľnohospodárske firmy je to skvelá príležitosť využiť silu trhov, kde Intesa Sanpaolo pôsobí. Som veľmi rád, že klientom sa otvárajú možnosti vstupu do ďalších krajín pod patronátom jednej z najväčších európskych bankových skupín.“



Giuseppe Ferraro, vedúci oddelenia Corporate & SME Divízie medzinárodných dcérskych bánk: „Projekt posilňuje existujúcu synergiu a začína fázu, v ktorej sa model integrácie týchto dvoch divízií bude systematicky rozširovať do krajín, kde pôsobia retailové banky z ISBD, prostredníctvom ktorej majú korporátni zákazníci Intesa Sanpaolo prístup na trh s 210 miliónmi ľudí a s HDP približne 1 700 miliárd eur. Synergie budú prínosom pre talianske spoločnosti pôsobiace v týchto krajinách, ako aj zahraničné spoločnosti pôsobiace v Taliansku. Intesa Sanpaolo pôsobí v 12 krajinách prostredníctvom dcérskych bánk, ktoré sú schopné ponúknuť celý rad vynikajúcich finančných a poradenských služieb. Projekt, ktorého cieľom je využiť synergie s Banca dei Territori, nám umožní ťažiť z mnohých silných stránok, ako je napríklad vedúce postavenie skupiny v Taliansku.“