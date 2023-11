Intesa Sanpaolo prináša ďalšie príležitosti pre regionálne spoločnosti

Bratislava 16. novembra (OTS) - Synergický program medzi divíziou medzinárodných dcérskych bánk (ISBD) a divíziou Banca dei Territori (BDT), v rámci ktorého sú pre firemných klientov k dispozícii linky financovania a špecializované riešenia, má za sebou ďalšie úspešné podujatia a zároveň ďalšie podujatie zamerané na automobilový priemysel.Program, ktorý prispieva k posilneniu postavenia Intesa Sanpaolo ako referenčnej banky a dlhodobého partnera pre podniky využívaním synergických prevádzkových modelov skupiny, zabezpečuje zvýšenie liniek financovania a ponuky produktov a služieb zameraných na internacionalizáciu a do tejto fázy sa zapája Intesa Sanpaolo Bank v Rumunsku, CIB Banka v Maďarsku, VÚB banka na Slovensku.Možnosti rozvoja a lojality na trhoch Rumunska, Maďarska a Slovenska nedávno predstavili spoločnostiam z regiónu Emilia-Romagna odborníci z Intesa Sanpaolo na stretnutí v Bologni.Počas stretnutia boli spoločnostiam z regiónu Emilia-Romagna ilustrované príležitosti, ktoré ponúka rumunský, maďarský a slovenský trh, pozitívne prognózy rastu, progresívne zvyšovanie schopnosti prilákať zahraničné investície, alokácie európskych fondov, vládne privatizačné programy, perspektívy modernizácie infraštruktúry a dopravných sietí, rozvoj priemyselnej štruktúry a dostupnosť prírodných a poľnohospodárskych zdrojov. Toto sú potenciály európskych geografických oblastí ovplyvnených touto iniciatívou, ktorá tiež poskytuje spoločnostiam možnosť kedykoľvek individuálne jednať s tímom zainteresovaných zahraničných bánk.Podľa výpočtov študijného a výskumného oddelenia Intesa Sanpaolo vyviezli okresy Emilia-Romagna v roku 2022 do Rumunska, Slovenska a Maďarska vyše 604 miliónov eur, čo predstavuje 13 % celkového exportu talianskych okresov do týchto krajín.Rumunsko absorbuje 307 miliónov eur z exportu okresu Emilia-Romagna, nasleduje Maďarsko s 200 miliónmi a Slovensko s 97.Malé a stredné podniky a najmä automobilky zo Slovenska si prídu na svoje už 23. novembra, keď sa na online podujatí organizovanom VÚB bankou a skupinou Intesa Sanpaolo dozvedia, ako môžu tento program využiť pre seba a svoje podnikanie.Hostiteľom je Giuseppe Ferraro, vedúci oddelenia Corporate & SME a hlavnými rečníkmi budú Gianluca Di Loreto, partner v Bain & Company; Alice Grittini, manažérka pre udržateľnosť a vedúca oddelenia trvalo udržateľného rozvoja v ISBD; Daniela Blandino, vedúca oddelenia SME klientov a komerčných bankových produktov v ISBD Corporate & SME.Marco Capellari, vedúci marketingu v ISBD Corporate & SME, bude moderovať okrúhly stôl s Tamásom Győrom, vedúcim divízie SME - CIB Bank, Tamasom Rozsom, Managing Partnerom - Top Tier Consultants v Budapešti a profesorom Fabiom Orecchini, riaditeľom z Automotive and Mobility Observatory - Luiss Business School v Ríme.