Intesa Sanpaolo sa stala bankou roka podľa magazínu The Banker

Bratislava 3. decembra (OTS) - Banková skupina Intesa Sanpaolo, ktorej súčasťou je VÚB banka, sa tento rok stala talianskou bankou roka. Ocenenie The Bank of the Year jej udelil známy finančný magazín The Banker, vydávaný spoločnosťou Financial Times Group.



Ocenenie "The Bank of the Year in Italy" bolo spoločnosti Intesa Sanpaolo udelené za zabezpečovanie stability a podporu kolektívneho úsilia o zotavenie sa z pandémie. Ide o oblasti, ktorými sa banková skupina vyznačuje.

The Banker udelil ocenenie aj medzinárodnej dcérskej spoločnosti skupiny Intesa Sanpaolo Bank Albania ako "Bank of the Year for Banking in the Community 2021". Toto ocenenie získala albánska banka ako uznanie za podporu poskytovanú miestnym komunitám počas pandémie, vrátane finančného vzdelávania pre deti a posilnenia ekonomického postavenia žien.



Už v roku 2020 uznal The Banker Intesu Sanpaolo za Banku roka v západnej Európe a po prvýkrát si skupina prevzala ocenenie aj za Banku roka v Taliansku.



Ocenenie "Banka roka" udeľuje magazín The Banker každoročne popredným svetovým inštitúciám na základe nezávislého a analytického hodnotenia poroty.