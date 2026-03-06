< sekcia Ekonomika
Intesa Sanpaolo s VÚB podporili veľkú investíciu obnoviteľných zdrojov
Intesa Sanpaolo spolu s VÚB bankou podporili jednu z najväčších investícií do obnoviteľných zdrojov energie v Európe.
Autor OTS
Bratislava 6. marca (OTS) - Divízia zahraničných bánk skupiny Intesa Sanpaolo prostredníctvom dcérskych bánk Intesa Sanpaolo Bank Romania a slovenskej VÚB poskytla úver vo výške 85 miliónov eur pre nezávislého výrobcu energie Enery Development. Investícia smeruje do projektu skladovania solárnej fotovoltaickej energie v Rumunsku, ktorý je podporovaný aj spoločnosťou Amber Infrastructure. Ide o jednu z najväčších hybridných investícií do obnoviteľných zdrojov energie v Európe.
Úver je súčasťou širšieho projektového financovania vo výške 460 miliónov eur, ktorého cieľom je spustiť projekt výstavby solárnej fotovoltaickej kapacity 761 MW, doplnený o kapacitu batérií 534 MW a skladovacie systémy s kapacitou 1 GW. Začiatok prác je naplánovaný na prvý štvrťrok 2026.
„Som veľmi rád, že sa nám podarilo úspešne dokončiť túto operáciu. Investície do obnoviteľných zdrojov energie predstavujú významný prínos nielen pre Rumunsko, ale pre celú oblasť. Ako jedna z popredných bankových skupín v Európe sa Intesa Sanpaolo zaväzuje podporovať všetky strategické projekty s veľkým dosahom,“ povedal Giuseppe Ferraro, výkonný riaditeľ pre firemné bankovníctvo, SME a small biznis v rámci Divízie zahraničných bánk skupiny Intesa Sanpaolo.
„Som rada, že sa VÚB banka zapojila do tohto projektu, ktorý podporuje dôležitú infraštruktúru v oblasti obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom financovania výroby a skladovania solárnej fotovoltaickej energie. Táto iniciatíva pomáha zvyšovať energetickú efektívnosť, maximalizovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie, znižovať emisie uhlíka a podporovať udržateľné energetické postupy. Nielenže umožňuje miestnym podnikom a domácnostiam efektívnejšie využívať solárnu energiu, ale posilňuje aj spoľahlivosť dodávok energie a prispieva k širšiemu prechodu na ekologickejší a odolnejší energetický systém,“ zdôraznila Vedrana Jelušić Kašić, poradkyňa generálneho riaditeľa VÚB pre firemné bankovníctvo.
Úver je súčasťou širšieho záväzku skupiny Intesa Sanpaolo v oblasti ESG, o čom svedčí jej podpora klientov v procese energetickej transformácie. Jej spolupráca so spoločnosťou Enery svedčí o tom, ako sa medzi investormi a priemyslom môžu rozbehnúť strategické investície s vysokou pridanou hodnotou, urýchľovať inovácie a udržateľnosť v európskom energetickom sektore.
Spoločnosť Enery, založená v roku 2019 so sídlom v Rakúsku, v priebehu rokov rozšírila svoje portfólio obnoviteľných zdrojov energie a v súčasnosti spravuje 66 elektrární v 6 krajinách (Bulharsko, Rumunsko, Česká republika, Slovensko, Estónsko a Rakúsko) s inštalovaným výkonom 566 MW a ďalších 213 MW vo výstavbe a spravuje približne 700 MWh skladovacích systémov na podporu stability elektrickej siete v regióne strednej a východnej Európy.
Amber Infrastructure je medzinárodný správca infraštruktúry a investor so sídlom v Londýne s AUM približne 30 miliárd eur. Spoločnosť sa zaoberá získavaním, financovaním, správou aktív a fondmi určenými na základnú infraštruktúru, s dôrazom na udržateľné a dlhodobé projekty.
