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Intesa Sanpaolo zaznamenala historicky najlepších deväť mesiacov
Čistý zisk skupiny vzrástol medziročne o 8 % na 8,2 miliardy eur, pričom v treťom štvrťroku presiahol 2,6 miliardy eur, čo predstavuje historicky najúspešnejší tretí kvartál.
Autor OTS
Bratislava 10. novembra (OTS) – Banková skupina Intesa Sanpaolo zaznamenala za prvých deväť mesiacov roku 2026 najlepší výsledok vo svojej histórii. Čistý zisk skupiny vzrástol medziročne o 8 % na 8,2 miliardy eur, pričom v treťom štvrťroku presiahol 2,6 miliardy eur, čo predstavuje historicky najúspešnejší tretí kvartál. Zo skupiny sa na slovenskom trhu darilo aj VÚB banke, ktorá potvrdila silnú obchodnú výkonnosť a upevnila si svoju pozíciu na slovenskom trhu.
Kľúčovým faktorom úspechu skupiny Intesa Sanpaolo prvých troch štvrťrokoch 2026 bol rast vo všetkých zložkách príjmov. Výnosy z poplatkov a provízií vzrástli o 5 %, poistný segment si pripísal 6 % a čisté úrokové výnosy stúpli o 2 %. Celkové výnosy skupiny sa medziročne zvýšili o viac ako miliardu eur a dosiahli historické maximum. Prevádzkové náklady klesli o 1,3 % a pomer nákladov a výnosov sa znížil na 36,7 %, čo je najnižšia úroveň za deväťmesačné obdobie v histórii a jedna z najlepších v Európe. Finančný majetok klientov prekročil úroveň 1,5 bilióna eur, teda o 100 miliárd eur viac ako pred rokom, pričom spravovaný majetok vzrástol o 6 %.
Intesa Sanpaolo si udržiava excelentnú kapitálovú pozíciu s ukazovateľom CET1 na úrovni približne 13,1 % a potvrdzuje status inštitúcie s takmer nulovým podielom zlyhaných úverov.
Okrem komerčných úspechov skupina podporila domácnosti a podniky novými úvermi v objeme 66,4 miliardy eur, z toho približne 15,1 miliardy eur smerovalo do udržateľnej transformácie a 4,4 miliardy eur do sociálnych úverov. Objem úverov klientom vzrástol o 4 % a priame vklady o 8 %.
Za prvé tri štvrťroky 2026 VÚB zvýšila čistý zisk medziročne na 258,3 milióna eur a jej prevádzkový zisk dosiahol 388,4 milióna eur. Banka si udržala silné prevádzkové výnosy aj napriek vyšším nákladom na financovanie. K úspešným výsledkom za prvých deväť mesiacov roka prispeli najmä rast úverového portfólia, vyššie výnosy z poplatkov a provízií a dobré výsledky z obchodovania na finančných trhoch. VÚB banka potvrdila svoju silnú pozíciu na slovenskom bankovom trhu a výbornú obchodnú výkonnosť svojej pražskej pobočky.
Výrazný rast VÚB zaznamenala v úverovaní, kde objem úverov medziročne stúpol o 9 percent na 23,4 miliardy eur. K tomuto nárastu prispel najmä retailový segment, predovšetkým hypotéky, ktoré rástli dvojciferným tempom (+11 %), vďaka čomu si banka na hypotekárnom trhu naďalej posilňuje svoj trhový podiel. Rástol aj objem zdrojov financovania, ktorý sa medziročne zvýšil o 6,6 percenta na 18,2 miliardy eur, a to zásluhou vkladov domácností aj podnikateľov.
Čisté úrokové výnosy medziročne mierne klesli v dôsledku vyšších nákladov na firemné vklady a vyšších úrokových sadzieb pri vydaných cenných papieroch. Banka zároveň zaznamenala medziročný nárast výnosov z obchodovania na finančných trhoch o 16 miliónov eur na 28 miliónov eur.
Prevádzkové náklady sa medziročne mierne zvýšili pre vyššie personálne a administratívne výdavky, v súlade s očakávaniami. Pomer nákladov a výnosov dosiahol 35,64 %.
Stabilné a dobre diverzifikované portfólio firemných úverov zostáva odolné aj v súčasnom geopolitickom a makroekonomickom prostredí, pričom banka naďalej zachováva obozretný prístup k tvorbe opravných položiek s ohľadom na budúce riziká.
Popri vyváženom raste úverov a vkladov si VÚB banka upevnila silnú pozíciu v oblasti investičných služieb. V investovaní do podielových fondov banka patrila medzi lídrov a jej sesterská spoločnosť Eurizon Asset Management Slovakia si udržala vedúce postavenie na trhu v čistých predajoch, objeme spravovaných aktív aj výkonnosti portfólií.
Kľúčovým faktorom úspechu skupiny Intesa Sanpaolo prvých troch štvrťrokoch 2026 bol rast vo všetkých zložkách príjmov. Výnosy z poplatkov a provízií vzrástli o 5 %, poistný segment si pripísal 6 % a čisté úrokové výnosy stúpli o 2 %. Celkové výnosy skupiny sa medziročne zvýšili o viac ako miliardu eur a dosiahli historické maximum. Prevádzkové náklady klesli o 1,3 % a pomer nákladov a výnosov sa znížil na 36,7 %, čo je najnižšia úroveň za deväťmesačné obdobie v histórii a jedna z najlepších v Európe. Finančný majetok klientov prekročil úroveň 1,5 bilióna eur, teda o 100 miliárd eur viac ako pred rokom, pričom spravovaný majetok vzrástol o 6 %.
Skupina poskytla nové úvery za viac ako 66 miliárd eur
Intesa Sanpaolo si udržiava excelentnú kapitálovú pozíciu s ukazovateľom CET1 na úrovni približne 13,1 % a potvrdzuje status inštitúcie s takmer nulovým podielom zlyhaných úverov.
Okrem komerčných úspechov skupina podporila domácnosti a podniky novými úvermi v objeme 66,4 miliardy eur, z toho približne 15,1 miliardy eur smerovalo do udržateľnej transformácie a 4,4 miliardy eur do sociálnych úverov. Objem úverov klientom vzrástol o 4 % a priame vklady o 8 %.
VÚB banka, súčasť medzinárodnej skupiny Intesa Sanpaolo, zvýšila čistý zisk na 258 miliónov eur, úvery vzrástli o 9 %
Za prvé tri štvrťroky 2026 VÚB zvýšila čistý zisk medziročne na 258,3 milióna eur a jej prevádzkový zisk dosiahol 388,4 milióna eur. Banka si udržala silné prevádzkové výnosy aj napriek vyšším nákladom na financovanie. K úspešným výsledkom za prvých deväť mesiacov roka prispeli najmä rast úverového portfólia, vyššie výnosy z poplatkov a provízií a dobré výsledky z obchodovania na finančných trhoch. VÚB banka potvrdila svoju silnú pozíciu na slovenskom bankovom trhu a výbornú obchodnú výkonnosť svojej pražskej pobočky.
Výrazný rast VÚB zaznamenala v úverovaní, kde objem úverov medziročne stúpol o 9 percent na 23,4 miliardy eur. K tomuto nárastu prispel najmä retailový segment, predovšetkým hypotéky, ktoré rástli dvojciferným tempom (+11 %), vďaka čomu si banka na hypotekárnom trhu naďalej posilňuje svoj trhový podiel. Rástol aj objem zdrojov financovania, ktorý sa medziročne zvýšil o 6,6 percenta na 18,2 miliardy eur, a to zásluhou vkladov domácností aj podnikateľov.
Čisté úrokové výnosy medziročne mierne klesli v dôsledku vyšších nákladov na firemné vklady a vyšších úrokových sadzieb pri vydaných cenných papieroch. Banka zároveň zaznamenala medziročný nárast výnosov z obchodovania na finančných trhoch o 16 miliónov eur na 28 miliónov eur.
Prevádzkové náklady sa medziročne mierne zvýšili pre vyššie personálne a administratívne výdavky, v súlade s očakávaniami. Pomer nákladov a výnosov dosiahol 35,64 %.
Stabilné a dobre diverzifikované portfólio firemných úverov zostáva odolné aj v súčasnom geopolitickom a makroekonomickom prostredí, pričom banka naďalej zachováva obozretný prístup k tvorbe opravných položiek s ohľadom na budúce riziká.
Popri vyváženom raste úverov a vkladov si VÚB banka upevnila silnú pozíciu v oblasti investičných služieb. V investovaní do podielových fondov banka patrila medzi lídrov a jej sesterská spoločnosť Eurizon Asset Management Slovakia si udržala vedúce postavenie na trhu v čistých predajoch, objeme spravovaných aktív aj výkonnosti portfólií.